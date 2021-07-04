Интер хочет подписать Менди из Ман Сити, несмотря на травматичность

Миланский "Интер" заинтересовался в фланговом защитнике "Манчестер Сити" Бенжамена Менди, об этом сообщает Manchester Evening News.

"Нерадзурри" знают о серьезной травматичности французского игрока, но несмотря на это считают подписание 26-летнего Менди одной из приоритетных целей на это трансферное окно.

В прошлом сезоне во всех турнирах Бенжамен принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.