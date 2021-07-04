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Интер хочет подписать Менди из Ман Сити, несмотря на травматичность
Бенжамен попал в шорт-лист миланцев
Миланский "Интер" заинтересовался в фланговом защитнике "Манчестер Сити" Бенжамена Менди, об этом сообщает Manchester Evening News.
"Нерадзурри" знают о серьезной травматичности французского игрока, но несмотря на это считают подписание 26-летнего Менди одной из приоритетных целей на это трансферное окно.
В прошлом сезоне во всех турнирах Бенжамен принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.
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Источник:Manchester Evening News
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