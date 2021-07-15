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Серия А запретила играть в форме зеленого цвета
Правда войдет в действие такое правило в следующем сезоне
В итальянской Серии А ввели запрет на зеленую форму для полевых игроков. От сезона-2022/23 командам запрещено играть в экипировке, на которой преобладает зеленый цвет.
Это ограничение имеет целью улучшение качества телевизионной картинки, ведь зеленая форма сливается с газоном, создает визуальное неудобство для зрителя, сообщает Football Italia.
Руководство Серии А решило объявить о запрете зеленой формы заблаговременно, чтобы клубы за год могли спокойно адаптировать свою экипировку к новым требованиям.
Зеленый - главный комплект формы у клуба "Сассуоло" (с черными полосами), этот же цвет в выездной форме есть еще в нескольких клубов.
Изменения коснутся даже гетр и трусов, если используется более трех цветов, один из них должен четко доминировать на майке, шортах и носках.
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