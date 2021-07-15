Серия А запретила играть в форме зеленого цвета

В итальянской Серии А ввели запрет на зеленую форму для полевых игроков. От сезона-2022/23 командам запрещено играть в экипировке, на которой преобладает зеленый цвет.

Это ограничение имеет целью улучшение качества телевизионной картинки, ведь зеленая форма сливается с газоном, создает визуальное неудобство для зрителя, сообщает Football Italia.

Руководство Серии А решило объявить о запрете зеленой формы заблаговременно, чтобы клубы за год могли спокойно адаптировать свою экипировку к новым требованиям.

Зеленый - главный комплект формы у клуба "Сассуоло" (с черными полосами), этот же цвет в выездной форме есть еще в нескольких клубов.

Изменения коснутся даже гетр и трусов, если используется более трех цветов, один из них должен четко доминировать на майке, шортах и ​​носках.