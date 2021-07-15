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Серия А запретила играть в форме зеленого цвета

Италия
(1 голосов)

Правда войдет в действие такое правило в следующем сезоне

Серия А запретила играть в форме зеленого цвета

Новина українською

В итальянской Серии А ввели запрет на зеленую форму для полевых игроков. От сезона-2022/23 командам запрещено играть в экипировке, на которой преобладает зеленый цвет.

Это ограничение имеет целью улучшение качества телевизионной картинки, ведь зеленая форма сливается с газоном, создает визуальное неудобство для зрителя, сообщает Football Italia.

Руководство Серии А решило объявить о запрете зеленой формы заблаговременно, чтобы клубы за год могли спокойно адаптировать свою экипировку к новым требованиям.

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Зеленый - главный комплект формы у клуба "Сассуоло" (с черными полосами), этот же цвет в выездной форме есть еще в нескольких клубов.

Изменения коснутся даже гетр и трусов, если используется более трех цветов, один из них должен четко доминировать на майке, шортах и ​​носках.

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В статье: Серия А Сассуоло
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Комментарии (7)
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2.dc (Николаев)
15.07.2021 в 22:13
Более чем странное решение для XXl века... Как очевидец черно-белого телевидения (поверьте на слово - было и такое), еще можно было к чему-то придраться ... но сейчас? Другое дело цвет ворот ... сколько угодно прецедентов - лупят-лупят, а ворот вроде и не видят, куда угодно мяч летит... но это уже совсем другая история ...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.07.2021 в 22:06
Зе!
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
15.07.2021 в 21:45
Глупое решение. Плевок для клубов с историей, для которых зеленый цвет считался важным элементом. Дискриминация в чистом виде. Под раздачу, как я понимаю, попадает Сассуоло . Бред чистой воды. Сколько не смотрел матчи клубов с зеленой формой - ничего там не сливается на картинке
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+3
-1
avatar
FCLviv (Львів)
15.07.2021 в 21:24
І тут каЛпатам заканало...
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0
-4
FC Energy (Новая Каховка)
15.07.2021 в 21:03
Хоспаде, а что делать условной Ворскле? Забить на свои цвета и играть в красном? Маразм.
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+2
0
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
15.07.2021 в 21:05
Не играть на зелёных полях...:)))
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+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.07.2021 в 21:42
пускай к нам приезжают, на февральско-мартовские поля
+2
0


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