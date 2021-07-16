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Полузащитник Ювентуса пропустит около двух месяцев из-за травмы
Артур травмировался в декабре 2020 года
24-летний бразильский полузащитник туринского "Ювентуса" Артур Рамос пропустит как минимум два месяца из-за давней травмы колена, которое ему предстоит прооперировать, сообщает Goal.
Хавбек получил травму ещё в декабре 2020 года в матче 12-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1), однако тогда игрок совместно с докторами клуба принял решение продолжить сезон, а решение об операции отложить до окончания сезона. Из-за этого повреждения Артур не смог помочь сборной Бразилии на Кубке Америки, в финале которого подопечные Тите уступили сборной Аргентины (0:1).
В минувшем сезоне Артур провёл 22 матча в итальянской Серии А и забил один гол.
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