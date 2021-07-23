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Власти столицы Италии позволили Роме соорудить отдельный стадион
Фото: globallookpress.com
Власти города Рим дали разрешение (отмена общественного интереса) на проект "Стадио делла Рома" в Топ-ди-Валле. Таким образом владелец клуба "Ромы" сможет начать строительство новой футбольной арены.
Бывший президент Джим Паллотта заявлял, что его основной целью было строительство нового стадиона исключительно для "джаллоросси". Чтобы не делить "Стадио Олимпико" с "Лацио". За все 8 лет его пребывания президентом клуба проект прошел несколько просмотров, но так и не дошел за грани процесса планирования.
Палотта отчаялся и продал клуб американцу Томасу Дэну Фридкину. Именно он теперь может начать новый проект по строительству стадиона в новом месте, сообщает Football Italia.
Теперь возможен новый проект для "Стадио делла Рома", новый этап начинает восстановление города, - заявила мэр Рима Вирджиния Раджи.
Идая стадиона Топ-ди-Валле была заблокирована в 2014 году из-за проблем с транспортным сообщением, малым количеством офисных помещений.
Среди возможных вариантов для "Ромы" со строительством собственной арены является реконструкция старого заброшенного сегодня стадиона "Фламинио".
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