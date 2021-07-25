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Буффон - о Доннарумме: Я многому научился у него

Италия
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Легенда итальянского футбола высоко оценивает молодого голкипера

Буффон - о Доннарумме: Я многому научился у него

Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен

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Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон дал комментарий об игре Джиджи Доннаруммы на Евро-2020 в составе сборной Италии:

"Он был великолепен не только благодаря сэйвам, но благодаря тому, как справлялся со сложными ситуациями. Доннарумма был лучшим вратарем турнира. Теперь он стал голкипером, на которого ориентируются по всему миру.

Мне не важно, будет ли его карьера такой же долгой, как моя. Я знаю, что это отличный вратарь, и просто наслаждаюсь его игрой. Я многому научился у Доннаруммы, запоминал некоторые вещи, которые он делает.

Я очень спокоен. Мне все равно, хорошо ли играют другие вратари", – сказал Буффон.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Football Italia

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