Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буффон - о Доннарумме: Я многому научился у него
Легенда итальянского футбола высоко оценивает молодого голкипера
Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен
Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон дал комментарий об игре Джиджи Доннаруммы на Евро-2020 в составе сборной Италии:
"Он был великолепен не только благодаря сэйвам, но благодаря тому, как справлялся со сложными ситуациями. Доннарумма был лучшим вратарем турнира. Теперь он стал голкипером, на которого ориентируются по всему миру.
Мне не важно, будет ли его карьера такой же долгой, как моя. Я знаю, что это отличный вратарь, и просто наслаждаюсь его игрой. Я многому научился у Доннаруммы, запоминал некоторые вещи, которые он делает.
Я очень спокоен. Мне все равно, хорошо ли играют другие вратари", – сказал Буффон.
Популярное сейчас
- Григорчук - об уходе с солигорского "Шахтера": Я должен был быть рядом с сыном
- Сборная Украины одержала волевую победу на Кубке Независимости-2021
- Барселона разорвала контракт с игроком письмом на электронную почту
- Де Дзерби чудотворец. Итальянский телеканал купил права на показ матчей Шахтера
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО