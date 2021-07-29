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Новый капитан? Милан готов продлить контракт с лидером
Нет, это не Ибрагимович
Milan
Защитник Симон Кьер может продлить контракт с итальянским "Миланом". Как сообщает журналист Николо Скира, боссы "россонери" готовы начать переговоры о новом соглашении, срок которого истечет в 2023 году.
32-летний датский исполнитель выступает за клуб с сезона-2019/20. Ожидается, что он будет капитаном "Милана" в новом клубном сезоне.
Simon #Kjaer is set to become the new captain of #ACMilan, which are ready to open talks for the contract extension until 2023. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 28, 2021
Ранее Кьер выступал за "Мидтъюлланн", "Палермо", "Вольфсбург", "Рому", "Лилль", "Фенербахче", "Севилью" и "Аталанту". С 2009-го он защищает цвета сборной Дании. На ЕВРО-2020 был капитаном национальной команды.
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