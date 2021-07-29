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Новый капитан? Милан готов продлить контракт с лидером

Италия
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Новый капитан? Милан готов продлить контракт с лидером

Milan

Новина українською

Защитник Симон Кьер может продлить контракт с итальянским "Миланом". Как сообщает журналист Николо Скира, боссы "россонери" готовы начать переговоры о новом соглашении, срок которого истечет в 2023 году.

32-летний датский исполнитель выступает за клуб с сезона-2019/20. Ожидается, что он будет капитаном "Милана" в новом клубном сезоне.

Ранее Кьер выступал за "Мидтъюлланн", "Палермо", "Вольфсбург", "Рому", "Лилль", "Фенербахче", "Севилью" и "Аталанту". С 2009-го он защищает цвета сборной Дании. На ЕВРО-2020 был капитаном национальной команды.

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В статье: Симон Кьяер Милан Симон Кьер
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