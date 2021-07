Новый капитан? Милан готов продлить контракт с лидером

Защитник Симон Кьер может продлить контракт с итальянским "Миланом". Как сообщает журналист Николо Скира, боссы "россонери" готовы начать переговоры о новом соглашении, срок которого истечет в 2023 году.

32-летний датский исполнитель выступает за клуб с сезона-2019/20. Ожидается, что он будет капитаном "Милана" в новом клубном сезоне.

