Официально: Ювентус продлил Кьеллини

Официальный твиттер “Ювентуса” сообщил о продлении контракта с Джорджо Кьеллини. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Не смотря на свои 36 лет, капитан “Ювентуса” отыграл в основе весь триумфальный Чемпионат Европы, а до этого сезон с “синьорой”. На недавней пресс-конференции с Аллегри Аньелли заявил, что контракт с Кьеллини будет продлен – он не обманул.

Сообщается, что легендарный защитник будет получать 2.5 миллиона евро в год + бонусы.

Official and confirmed! Giorgio #Chiellini has extended his contract with #Juventus until 2023 (€2,5M/year + add-ons). #transfers