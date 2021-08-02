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Официально: Ювентус продлил Кьеллини
Аньелли, как и обещал, не спеша продлил контракт с Чемпионом Европы
Фото: Juventus.com / Автор: неизвестен
Официальный твиттер “Ювентуса” сообщил о продлении контракта с Джорджо Кьеллини. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
Не смотря на свои 36 лет, капитан “Ювентуса” отыграл в основе весь триумфальный Чемпионат Европы, а до этого сезон с “синьорой”. На недавней пресс-конференции с Аллегри Аньелли заявил, что контракт с Кьеллини будет продлен – он не обманул.
Сообщается, что легендарный защитник будет получать 2.5 миллиона евро в год + бонусы.
Official and confirmed! Giorgio #Chiellini has extended his contract with #Juventus until 2023 (€2,5M/year + add-ons). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2021
Клубный сайт “Ювентуса” подготовил милое поздравление, где подобрали символ к каждой букве фамилии Кьеллини.
Джорджо с капитанской повязкой привел сборную Италии к победе на Евро, а также дважды выходил в финал Лиги Чемпионов с “Юве”.
После ухода Буффона из сборной, а после и “Юве” защитник стал капитаном в обоих командах.
OFFICIAL | @chiellini has renewed his Juventus contract! Ⓒ✍️⚪️⚫️ #Chiellini2023— JuventusFC (@juventusfcen) August 2, 2021
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