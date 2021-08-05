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Буффон: В 2006 году я выбрал Ювентус, а сейчас выбрал Парму
Голкипер рассказал почему решил перейти в Серию B
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил снова играть в Серии В.
"Возвращаюсь в Серию В во второй раз в карьере. Я был там в 28 лет, когда был лучшим голкипером мира. Почему бы не сделать это в 43 года. В 2006 году я выбрал "Ювентус", а сейчас выбрал "Парму". Я также мог бы играть в любительской лиге, мои ценности не изменились бы", — цитирует Буффона Football Italia.
Буффон играл во втором итальянском дивизионе в сезоне-2006/07, выиграв с "Ювентусом" серию В. Вчера, 4 августа, Буффон совершил эффектный сейв в товарищеском матче "Пармы" с "Сассуоло".
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