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Буффон: В 2006 году я выбрал Ювентус, а сейчас выбрал Парму

Италия
(1 голосов)

Голкипер рассказал почему решил перейти в Серию B

Буффон: В 2006 году я выбрал Ювентус, а сейчас выбрал Парму

Новина українською

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил снова играть в Серии В.

"Возвращаюсь в Серию В во второй раз в карьере. Я был там в 28 лет, когда был лучшим голкипером мира. Почему бы не сделать это в 43 года. В 2006 году я выбрал "Ювентус", а сейчас выбрал "Парму". Я также мог бы играть в любительской лиге, мои ценности не изменились бы", — цитирует Буффона Football Italia.

Буффон играл во втором итальянском дивизионе в сезоне-2006/07, выиграв с "Ювентусом" серию В. Вчера, 4 августа, Буффон совершил эффектный сейв в товарищеском матче "Пармы" с "Сассуоло".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 16:45
респект за поступок, Джиджи! forza Parma!
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