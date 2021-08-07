Италия
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Костич перейдет в Лацио
Игрок продолжит карьеру в Италии
Сербский вингер немецкого "Айнтрахта" Филип Костич может продолжить карьеру в римском "Лацио".
Переговоры итальянцев об аренде 28-летнего серба с обязательным выкупом находятся на продвинутой стадии, как сообщает Николо Скира.
В прошлом сезоне Бундеслиги игрок с 14 голевыми передачами стал вторым ассистентом турнира. Его цена составляет 35 млн евро, согласно сайту Transfermarkt.
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Источник:Николо Скира
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