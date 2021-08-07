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Костич перейдет в Лацио

Италия
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Игрок продолжит карьеру в Италии

Костич перейдет в Лацио

Новина українською

Сербский вингер немецкого "Айнтрахта" Филип Костич может продолжить карьеру в римском "Лацио".

Переговоры итальянцев об аренде 28-летнего серба с обязательным выкупом находятся на продвинутой стадии, как сообщает Николо Скира.

В прошлом сезоне Бундеслиги игрок с 14 голевыми передачами стал вторым ассистентом турнира. Его цена составляет 35 млн евро, согласно сайту Transfermarkt.

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В статье: Лацио (Рим) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Филип Костич
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Источник:
Николо Скира

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