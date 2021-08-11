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Звезда сборной Нидерландов сейчас приоритет для Интера

Италия
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Мощная замена Хакими?

Звезда сборной Нидерландов сейчас приоритет для Интера

Фото: sempreinter.com / Автор: неизвестен

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Итальянский журналист Николо Скира в своём твиттере заявил, что Дензел Дюмфрис из “ПСВ” сейчас главная трансферная цель “Интера”.

Ранее сообщалось, что “Интер” интересуется услугами нидерландского правого защитника, хорошо проявившего себя на Евро.

Напомним, что этим летом “Интер” за 60 миллионов покинул основной правый латераль Хакими, уйдя в “ПСЖ”. Если тактическая схема миланского клуба не изменится, Дюмфрис станет прямой заменой Марокканца.

На Евро Дензел также использовался на позиции правого латераля, эффективно подключаясь к атакам. За свою игру в сборной многие издания удостоили нидерландца званием “открытие ЧЕ”.

В прошлом сезоне Дюмфрис провел 41 матч за “ПСВ”, забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.

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В статье: Интер (Милан) ПСВ (Эйндховен) Дензен Дюмфрис
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