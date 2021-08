Звезда сборной Нидерландов сейчас приоритет для Интера

Итальянский журналист Николо Скира в своём твиттере заявил, что Дензел Дюмфрис из “ПСВ” сейчас главная трансферная цель “Интера”.

Ранее сообщалось, что “Интер” интересуется услугами нидерландского правого защитника, хорошо проявившего себя на Евро.

Ora la priorità dell’#Inter è Denzel #Dumfries: trattativa in corso con #PSV. Nerazzurri puntano a chiudere entro weekend, facendo leva sul sì del terzino (quadriennale). #Nandez è parallelo ma non alternativo: l’Inter non l’ha mollato e riparlerà col #Cagliari per trovare quadra