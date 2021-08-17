Пирло: Я лучше проиграю, навязывая свой стиль, чем проведу весь матч, защищаясь возле штрафной

Журналист авторитетного издания The Athletic Джеймс Хорнкасл взял интервью у итальянского специалиста Андреа Пирло.

"Нет большей радости, чем победа со сборной. Манчини проделал большую работу. Команда имеет четкую идентичность, Италия играет почти как клуб. Ребята знали, что делать – с самого начала".

"Футбол не меняется. Изменилась интерпретация игры, то, как игроки двигаются. Сегодня нужны быстрые техничные футболисты, умеющие играть один в один. Многое зависит от игроков, от того, что они умеют. Игроки намного важнее тренеров. Тренеры должны адаптироваться. Раньше все было иначе. Каждый год появляется новый элемент. Молодые тренеры меняют концепцию. Это показал Пеп. Если вы не контролируете матчи, то вам трудно в них выиграть. Конечно, бывают случаи, когда вы владеете 90% времени мячом и пропускаете после единственного удара от оппонента. Тем не менее, я лучше проиграю, навязывая свой стиль, чем проведу весь матч, защищаясь возле штрафной и пытаясь забить на контратаках. Не собираюсь менять подход из-за того, что некоторые результаты были не очень классными".

"Ювентус"? Я многому научился. Это был мой первый опыт работы тренером, но он был очень напряженным, потому что мы начали сезон всего с одной товарищеской игры. Все было очень быстро. Мы играли каждые три дня, без болельщиков, без возможности восстановиться и без возможности нормально тренироваться, готовиться к следующей игре. Было сложно пробовать что-то новое. Восстановление было важнее. Это был год большого личного роста".

"Я бы хотел поехать за границу. Я провел три года в США, поэтому у меня нет проблем с английским, и я также говорю по-французски. Я чувствую, что могу пойти куда угодно. Двое моих детей родились в Америке. Для них это как дом, часть нашей жизни. Они американцы".

"Вы можете учиться у кого угодно. Я смотрю матчи и тренировки. Когда станет легче путешествовать, я пойду и взгляну на все лично. Я встретил Маурисио Почеттино в отпуске на Ибице, и он попросил меня заехать в Париж, поздороваться. Если смогу, я бы хотел поехать в Манчестер, чтобы повидаться с Гвардиолой".