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Буффон: Некоторые думали, что я играл с Барсой из-за дружбы с Пирло - это натолкнуло на уход из Юве

Италия
(2 голосов)

Джанлуиджи высказался насчет прошедшего сезона

Буффон: Некоторые думали, что я играл с Барсой из-за дружбы с Пирло - это натолкнуло на уход из Юве

Football Italia / Автор неизвестен

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Голкипер Джанлуиджи Буффон подвел итоги сезона для туринского "Ювентуса".

"Меня беспокоило то, что энтузиазм команды испарился после первых же неудач. Настоящие болельщики не должны упрекать команду, если она сталкивается с первыми сложностями. Если я болею за "Ювентус", то мои игроки – лучшие на протяжении всего сезона, а не только до февраля.

Еще меня раздражало вот что. Были те, кто думал, что я играл против "Барселоны" только потому, что дружу с Андреа Пирло. Мне не нужны подарки. Ощущение, что во мне сомневаются, подтолкнуло меня к уходу из "Ювентуса".

Мне нужно найти силы. Я не хочу ни о чем жалеть. Сейчас я очень счастлив. Я даже могу завершить карьеру. Я думаю, за то время, что я играл, я уже и так достаточно сделал", – рассказал Буффон.

Напомним, 43-летний вратарь покинул стан "зебр" по окончанию текущего сезона. В прошедшей кампании Буффон провел 8 матчей, в том числе поединок группового этапа ЛЧ с каталонской "Барселоной".

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В статье: Андреа Пирло Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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