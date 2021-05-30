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Буффон: Некоторые думали, что я играл с Барсой из-за дружбы с Пирло - это натолкнуло на уход из Юве
Джанлуиджи высказался насчет прошедшего сезона
Football Italia / Автор неизвестен
Голкипер Джанлуиджи Буффон подвел итоги сезона для туринского "Ювентуса".
"Меня беспокоило то, что энтузиазм команды испарился после первых же неудач. Настоящие болельщики не должны упрекать команду, если она сталкивается с первыми сложностями. Если я болею за "Ювентус", то мои игроки – лучшие на протяжении всего сезона, а не только до февраля.
Еще меня раздражало вот что. Были те, кто думал, что я играл против "Барселоны" только потому, что дружу с Андреа Пирло. Мне не нужны подарки. Ощущение, что во мне сомневаются, подтолкнуло меня к уходу из "Ювентуса".
Мне нужно найти силы. Я не хочу ни о чем жалеть. Сейчас я очень счастлив. Я даже могу завершить карьеру. Я думаю, за то время, что я играл, я уже и так достаточно сделал", – рассказал Буффон.
Напомним, 43-летний вратарь покинул стан "зебр" по окончанию текущего сезона. В прошедшей кампании Буффон провел 8 матчей, в том числе поединок группового этапа ЛЧ с каталонской "Барселоной".
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