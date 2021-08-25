Кьер и медики получат специальную награду от УЕФА за спасение Эриксена

Капитан сборной Дании Симон Кьер и медицинский персонал, который помог спасти жизнь Кристиана Эриксена на Евро-2020, получат награду президента УЕФА в 2021 году.

Кьер будет награждён за его реакцию и "исключительные лидерские качества", поскольку он не только помог Эриксену принять нужное положение тела для восстановления и начал искусственное дыхание, но и использовал своих товарищей по команде в качестве щита, чтобы оградить Эриксена от взглядов СМИ, а после оказал психологическую поддержку супруге Кристиана.

"В этом году награда президента выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о том, насколько драгоценна жизнь, и заставляет всё в нашей жизни рассматривать в самой ясной перспективе.

Я также хотел бы передать Кристиану свои наилучшие пожелания", — цитирует президента УЕФА Александера Чеферина ирландское медиа RTE.

Напомним, что на матче Дания – Финляндия 12 июня Кристиан Эриксен упал замертво во время игры. Кьер был тем, кто первее всех среагировал и оказал помощь Кристиану, что спасло ему жизнь.