  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кьер и медики получат специальную награду от УЕФА за спасение Эриксена
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кьер и медики получат специальную награду от УЕФА за спасение Эриксена

Италия
(1 голосов)

Герои не остались в тени

Кьер и медики получат специальную награду от УЕФА за спасение Эриксена

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Капитан сборной Дании Симон Кьер и медицинский персонал, который помог спасти жизнь Кристиана Эриксена на Евро-2020, получат награду президента УЕФА в 2021 году.

Кьер будет награждён за его реакцию и "исключительные лидерские качества", поскольку он не только помог Эриксену принять нужное положение тела для восстановления и начал искусственное дыхание, но и использовал своих товарищей по команде в качестве щита, чтобы оградить Эриксена от взглядов СМИ, а после оказал психологическую поддержку супруге Кристиана.

"В этом году награда президента выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о том, насколько драгоценна жизнь, и заставляет всё в нашей жизни рассматривать в самой ясной перспективе.

Я также хотел бы передать Кристиану свои наилучшие пожелания", — цитирует президента УЕФА Александера Чеферина ирландское медиа RTE.

Читайте также"Я не герой. Я сделал то, что должен был", – Кьер о падении Эриксена на Евро

Напомним, что на матче Дания – Финляндия 12 июня Кристиан Эриксен упал замертво во время игры. Кьер был тем, кто первее всех среагировал и оказал помощь Кристиану, что спасло ему жизнь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Евро-2020 Симон Кьер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rte.ie

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...