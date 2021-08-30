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Мистика. Хавбек, которого называли новым Пирло, забил такой же дебютный гол за Милан
Как и Андреа, классным ударом со штрафного
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сандро Тонала с юности начал привлекать большое внимание. Тренеры и болельщики сразу заметили сходство с Андреа Пирло из-за позиции на поле и стиля игры. К тому же оба начали карьеру в "Брешии".
Когда у Тонали подходил к завершению контракт, на него развернули настоящую охоту гранды Серии А, которую выиграл "Милан". В сумме молодой футболист обошелся россонери в 17 млн евро. Но первый сезон пошел для Сандро на адаптацию. Хотя он и принял участие в 37 матчах, но часто начинал поединки на скамейке запасных и результативными действиями не отличался.
Сейчас же во втором матче подряд Тонала выходит в основе. А в игре с "Кальяри" он отметился дебютным голом в красно-черной футболке. И вот тут самое интересное. Он забил точно так же, как в свое время свой дебютный гол за "Милан" провел Андреа Пирло.
На 12-й минуте игры Сандро нанес вот такой удар со штрафного.
А вот так Андреа Пирло забил свой первый гол за "Милан" в 2002-м в матче против "Пармы".
Возникает вопрос: удастся ли Тонали пройти таким же путем, как его легендарный предшественник?
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