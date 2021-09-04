Лукаку - Индзаги: Интер вытащил меня из дерьма, но я хочу пойти только из-за Челси

Нападающий лондонского "Челси" Лукаку рассказал, как происходила финальная стадия его из миланского "Интера":

"Когда "Челси" сделал третье предложение, я понял, что это серьезно, и не мог полностью сосредоточиться на работе в Милане. "Челси" предложил 110 млн евро и Дзаппакосту, но "Интер" отказался. Поэтому я сказал Индзаги: "Интер" вытащил меня из дерьма, но я хочу уйти только из-за "Челси", - сказал Лукаку.

Напомним, что в 2019 году Ромелу был приобретен "Интером" в "Манчестер Юнайтед" за 74 млн евро. За два сезона в Италии он записал в свой актив 64 гола и 16 ассистов за 95 матчей, в то время в составе "манкунианцев" за 96 поединков бельгиец забил 42 гола и отдал 13 результативных передач.

Сумма трансфера Лукаку в "Челси" составила 115 млн евро. Ромелу вернулся в свой бывший клуб, в котором начинал свою карьеру в топ-5 чемпионатах в 2011-м году, когда перешел из "Андерлехта". Правда, он тогда провалился и после нескольких аренд был продан в "Эвертон" за 35 млн евро.