Именно ослабленный состав Италии прорвало - 5:0 над Литвой

Квалификация на Чемпионат Мира-2022. Группа С

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Кен 11, 29, Уткус 14 (автогол), Распадори 24, Ди Лоренцо 54

: Доннарумма (Сиригу 46), Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Бираги (Калабрия 46), Жоржиньо (Кастровилли 61), Кристанте, Пессина, Кен (Берарди 73), Распадори, Бернардески (Скамакка 62)

: Шеткус, Лазицкас, Климавичюс (Тутинскас 82), Уткус (Шаткус 46), Славицкас (Бараускас 46), Вербицкас, Сливка, Дапкус (Мегелайтис 46), Новиковас, Казлаускас, Дубицкас (Узела 73)

: Климавичюс 72

Два матча без побед в сентябре и в целом четыре подряд без побед в основное время, если считать Евро, сумели затмить для Италии даже мировой рекорд - 36 матчей подряд без поражений. Лоренцо Инсинье даже пришлось призывать прекратить панику, его наставнику Роберто Манчини - требовать тишины от СМИ и болельщиков, и одновременно улучшения реализации от подопечных. Причём реализацию сегодня приходилось улучшать вторым составом. Без того же Инсинье, Иммобиле, Кьезы, Верратти, Бареллы, Бонуччи, Кьеллини. К счастью для Манчини, ему попался соперник, шедший на антирекорд.

Литовцы в 2021-ом году проиграли все свои восемь матчей с разницей мячей 2:20. Сегодняшний стал девятым, то есть повторением антирекордной серии в истории сборной. Даже смена тренера месяц назад не помогла. Да и Вальдас Иванаускас перед сентябрьскими матчами выбыл из-за коронавируса. Его подопечные могли воодушевиться матчем против Италии в Вильнюсе в марте, когда не пропустили в первом тайме, памятью о предыдущем выезде предшественников в Италию со счетом 1:1 (в 2006-ом году). Они начали неожиданно мощно, двумя ударами за десять минут. Но здесь все и закончилось.

Первый тайм хозяева завершили с тремя ударами в створ ворот и четырьмя голами. На 11-ой минуте они перехватили мяч на левом фланге, Мойзе Кен прорвался и пробил в ближний угол. Затем дебютант стартового состава Распадори пробил с разворота, и мяч срикошетил от Уткуса. Игрок местного "Сассуоло" вскоре забил сам, после прострела Ди Лоренцо и рикошета от Лазицкаса. А завершил ударную 20-тиминутку Кен с отличного заброса Бернардески. Таким образом, впервые в истории Италия забила четыре мяча за первые 30 минут в официальном матче.

До конца тайма Италия откровенно отдыхала, а штурм в начале второго принес навес Ди Лоренцо, срезавшийся очень удачно для него. Затем же вновь начался отдых. Замены Манчини - вратаря в перерыве, формирование тройки атакеров из "Сассуоло" Берарди-Распадори-Скамакка на 73-ей минуте - добавляли ощущения умиротворенности.

Именно явно ослабленный состав сборной Италии прорвало. Конечно, сыграли роль и злость игроков после двух ничьих, и мотивация молодых запасных, и слабость и усталость соперника. Как бы то ни было, вечер "Скуадры Адзурры" получился сверхудачным. Ещё и благодаря ничьей Швейцарии в Северной Ирландии. Этот результат плюс набранная сегодня самими итальянцами разница мячей возвращают судьбу первого места в группе в их руки. Точнее, явно облегчают борьбу за него. Теперь против Швейцарии дома будет достаточно и ничьей.