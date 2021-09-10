Соль футбольной земли. Марио Манджукич: карьера как пример молодым

После 228-ми голов и 84-ех ассистов, после завоевания 24-ех трофеев - Лиги Чемпионов, четырех Чемпионатов Италии, двух Чемпионатов Германии, Кубков, Суперкубков Италии, Германии и Испании, Клубного Чемпионата Мира и т.д. Марио Манджукич решил завершить карьеру. Его вряд ли можно считать большим талантом, великим игроком. Тем не менее, он всегда был там, где нужно, всегда был примером для детей и юношей, как тяжелой работой, профессионализмом и страстью добиваться успеха. И потому более чем заслуживает отдельного повествования о нем.

Игрок для Топ-мгновений

О СуперМарио прежде всего хочется сказать, что он "соль земли". Соль футбольной земли. Человек, который отдает футболу всего себя, всегда борется до конца, оставляет всю душу на поле. Он отнюдь не родился с серебряной ложкой во рту, его семье пришлось бежать от Балканских войн из Славонского Брода, что на границе с Боснией, в Германию и через четыре года возвращаться. У него были взлеты и падения, далеко не все партнеры по команде и тренеры его понимали. Но при этом он всегда оставался настоящим бойцом, профи и настоящим другом.

В загребское "Динамо" он попал в 21 год, за границу - в 24. Поздновато для хорвата. В "Вольфсбурге" пришлось играть на фланге, поскольку в центре атаки солировал Эдин Джеко. За "волков" он в итоге забил 20 мячей в 60-ти матчах. Вроде бы не так уж и много. Зато не забывал о партнерах по команде, отдав 12 ассистов. В принципе, он не был первым кандидатом для "Баварии". Там вообще-то ждали Роберта Левандовски. Просто пришлось спешно искать замену тяжело травмировавшемуся Марио Гомесу. И своим шансом Манджукич воспользовался.

Главное - он был игроком больших матчей. Одним из лишь пяти, вместе с Ференцем Пушкашем, Золтаном Цибором, Гердом Мюллером и Зинедином Зиданом, кто забивал в финалах и Кубка Чемпионов, и Чемпионата Мира. Забил в победных Суперкубке Германии-2013, Италии-2015 и финале Лиги Чемпионов-2013. Мадридскому "Реалу" он забил пять мячей, в том числе дубль на "Бернабеу" в Лиге Чемпионов, в победном Суперкубке Испании, в разгроме в лиге со счетом 4:0 (плюс ассист). И в финале ЛЧ-2017 акробатическим ударом. Тот гол УЕФА признала лучшим в году.

Он также успел стать лучшим бомбардиром Евро-2012, хотя Хорватия не вышла из группы. Ну а гол в овертайме полуфинала Чемпионата Мира-2018 в ворота Англии, когда его сборная после уже третьего овертайма подряд еле стояла на ногах, вошел в историю. Как писали в хорватской прессе, оставил Марио в истории навечно. Оставил его в истории и общий показатель - 33 гола за "клетчатых". Больше забил лишь Давор Шукер. Разумеется, и там помогал на других участках поля. Излишняя помощь даже стоила ему автогола в финале Мундиаля-2018.

Он не был супербомбардиром. Вне Хорватии забил 133 мяча в 371-ом матче и лишь однажды - более 15-ти в лиге за сезон. За шесть последних сезонов ни разу не вышел даже на 11. "Последний танец" в "Милане" и вовсе вышел без голов. Его позвали в январе из Катара для прикрытия часто травмированного Златана Ибрагимовича, а он переплюнул шведа по травмам. Зато за карьеру набрал 84 ассиста и 100 желтых карточек. То есть играл командно, боролся, старался в отборе. В "Милане" же благородно отказался от зарплаты за март, в котором не играл.

Первый тренер в скромнейшей "Марсонии" Дамир Рухек вспоминал, что этот высокий вроде бы неуклюжий игрок прежде всего был быстр и вынослив. "Мы ездили на тренировки на пляж, и места в машине не хватало, поэтому почти вся команда бежала на тренировку. Манджукич всегда прибегал первым". Это умение и далее помогало ему. Помогала и физическая мощь. Страстный любитель борьбы ММА и бокса даже иногда тренировался с боксерами, уж точно тренировками и правильным питанием сохранял великолепную физическую форму. Часто нанимал личных тренеров.

Лишь два года назад Марио впервые в карьере пропустил более месяца из-за травмы.

Кое-где чужой, гораздо чаще свой

Карьера форварда была отнюдь не легкой. После сезонов 2012/13 и 2013/14, когда стал лидером атаки "Баварии", пришел Левандовски. Пришел также Хосеп Гвардиола, с которым отношения сразу же не сложились. Даже сейчас Марио заявляет, что никогда не сядет выпить с ним чашечку кофе, что Пеп относился к нему неуважительно, излучал отрицательную энергию. Зол на то, что не поставил его в состав на финал Кубка Германии. "Я ощущал, что у меня, лучшего бомбардира команды, там нет будущего. С Юппом Хайнкесом в клубе все было в разы лучше".

С Диего Симеоне также не срослось. Марио заявлял, что ушел из "Атлетико" через год из-за нежелания играть от обороны, Диего же - что подопечный не выполнял указания и раздражал его. О том же говорил и Гвардиола. Маурицио Сарри сразу же заявил, что Манджукич не для его стиля игры. Тогда хорват зря потерял полгода в борьбе в "Ювентусе", то есть на трибуне, а затем сбежал в тупик карьеры - в Катар. Зато Феликс Магат любил его, восхищенно заявляя, что способен бегать и 180 минут. Любили и Хайнкес, и Массимилиано Аллегри, и Стефано Пиоли.

Тенденция здесь ясна, и сам Марио ее заметил. Системные, шаблонные тренеры, для которых схемы, статистика, цифры - все, а игроки - только винтики в машине, не любили его, не понимали его. Не видели в нем ничего особенного. А вот прагматичные вариативные тренеры, которые замечают вклад игрока поверх цифр, для которых к тому же отношения с игроками крайне важны, которые всегда держат контакт с игроками и являются для них не командирами, а воспитателями, поняли, насколько важны его дух борьбы, дух победителя, скромность, трудолюбие.

В "Ювентусе" он и вовсе стал своим. Ссоры с Аллегри были, но в итоге они находили общий язык ("Марио может играть на любой позиции, кроме вратаря"). А болельщики просто обожали игрока. Всего 44 гола и 17 ассистов в 162-ух матчах не рассказывают и четверти истории. Истории борьбы, скромности, трудолюбия, жертвенности, страсти, быстрой и безропотной адаптации на левом фланге атаки. В сезоне 2016/17 в схеме "пяти звезд", то есть одного опорника и пяти игроков атаки, он был одним из самых заметных. То был сезон финала Лиги Чемпионов.

Красноречиво открытое письмо ультрас "Ювентуса" после перехода Марио в "Милан". "Ты всегда останешься в наших сердцах, благодаря страсти, особым отношениям с нами, борьбе до конца в каждом матче, ужасе, который вселял в соперников, серьёзности. Список длинный, но мы по-настоящему любили этого игрока. Он профи, он хотел вернуться в Италию любой ценой, и мы не способны осуждать его. Надеемся, ты проведёшь счастливые полгода в Италии". Такое письмо весьма жестких ультрас "Юве" при переходе в стан одного из врагов дорогого стоит.

Прощался с ним "Ювентус" словами "было замечательно разделить отличный путь с тобой". "Бавария" говорила о "великой" карьере. "Вольфсбург" - "ты всегда старался отдать все. Особый тип, игрок для особых заданий, бесстрашный и борющийся до изнеможения". "Динамо" Загреб - о "создателе великой истории хорватского футбола". Глава Федерации Футбола Хорватии Мариан Кустич говорил о "важнейшем голе в истории хорватского футбола". Разумеется, речь о том голе Англии. А также о "примере для всех футболистов тяжелой работой и верой в себя".

Партнеры по командам также оценили. Златан после прихода Марио в "Милан" сразу же заявил, что "теперь мы будем пугать соперников уже вдвоем". Криштиану Роналду поздравил с "великой карьерой". Патрис Эвра вспомнил о воине и замечательном человеке. "Было честью играть с тобой". Миралем Пьянич назвал "машиной и братом". А теннисист Марин Чилич говорил о "настоящем атлете и чемпионе". "Ты всегда был честен со спортом - не прятался, не берег себя, всегда до конца, до максимума, настоящий кумир".

Везде No Good, кроме дома

Нельзя обойти стороной и характер Марио. Лука Модрич рассказывал: "Особенный парень, иногда выглядел ворчливым. Заняло время понять его. На Чемпионате Мира-2014 я призвал всех отыграть сильно, а он предложил мне смотреть на себя и оставить его в покое. Иногда кажется, что он дуется без причины. Я думал, что он завидует мне и потому не общается со мной, а оказалось, что он думал, что я завидую ему. Лишь на Чемпионате Мира-2018 мы наконец-то нашли общий язык. Душа-человек, с таким идут в бой. Он всегда прикроет твою спину и никогда не предаст".



Рассказывали подобное и Эвра, и Златан. Патрис вообще дал ему кличку "Mister No Good", помня всегда хмурое выражение лица. А Ибра сообщил, что, когда тренер Пиоли предложил новичку "Милана" на первой встрече сказать пару слов, он отказался. И часто даже не здоровался. "Он очень мало разговаривает. Всегда сконцентрирован". Пиоли же описал такое поведение как "современный, европейский менталитет".

Марио и вправду неразговорчив. И очень домашний. "Я чувствую себя лучше всего дома, с моей семьей, подругой и собакой. На моих бутсах написаны имена подруги и собаки. Лучше быть дома с ними, чем тренироваться. Вы не увидите меня часто в городе. В личной жизни я скучен. Не для себя, но, возможно, для других". Ивана такого же характера. Ее называют "самой загадочной подругой футболиста в Европе". О ней известно мало, она как огня избегает журналистов, даже фотографий мало. Нет аккаунтов в Инстаграме, Твиттере. И пара вместе уже 15 лет.

Попрощался 35-летний Марио письмом, написанным юному Марио: "Ты даже не можешь представить, что переживешь в футболе. Забьешь важнейшие голы, выиграешь важнейшие трофеи с наибольшими клубами, гордо представишь свою страну и напишешь историю хорватского спорта. Ты преуспеешь, потому что вокруг тебя будут хорошие люди - игроки, тренеры, фаны, семья, агенты и друзья. Ты будешь всегда благодарен им. И прежде всего преуспеешь, потому что всегда будешь отдавать всего себя. И именно этим будешь больше всего гордиться". Есть чем гордиться.