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Недвед: Кин забил 17 голов за ПСЖ, если бы он был не итальянцем, то назвали б феноменом

Италия
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В начале этого сезона туринцы вернули Мойзе

Недвед: Кин забил 17 голов за ПСЖ, если бы он был не итальянцем, то назвали б феноменом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед поделился мыслями насчет форварда Мойзе Кина.

"Мы купили Кина у "Эвертона", потому что считаем его нашим будущим. Он забил 17 голов за "ПСЖ" – если бы он не был итальянцем, то все называли бы его феноменом. Кин – часть нашего проекта", – рассказал Недвед.

Осенью 2020-го года Мойзе перешел из "Эвертона" в "Пари Сен-Жермен" в формате аренды. А этим летом вернулся в стан "зебр", откуда он уходил в парижский клуб перед сезоном 2019/20. В футболке "ПСЖ" 21-летний итальянец провел 41 матч и записал на свой счет 17 забитых мячей.

В текущем сезоне Серии А Кин принял участие в 5 играх и забил 1 мяч.

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В статье: Ювентус (Турин) Павел Недвед Мойзе Кин
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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