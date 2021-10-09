Милан видит в капитане Торино замену Ибре

Издание Football Italia сообщает, что лидер атак "Торино" Андреа Белотти может продолжить карьеру в "Милане".

"Россонери" видят в капитане туринцев замену для 40-летнего Златана Ибрагимовича.

Соглашение 27-летнего итальянца с "Торино" истекает в конце текущего сезона и Белотти не планирует подписывать новый контракт с "быками". В свою очередь руководство туринского клуба не хочет отпускать Андреа бесплатно и постарается реализовать продажу нападающего этой зимой.

В нынешнем сезоне Серии А Белотти провел 2 матча и забил 1 гол.