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Милан видит в капитане Торино замену Ибре
Контракт Белотти с туринцами истекает в конце сезона
Издание Football Italia сообщает, что лидер атак "Торино" Андреа Белотти может продолжить карьеру в "Милане".
"Россонери" видят в капитане туринцев замену для 40-летнего Златана Ибрагимовича.
Соглашение 27-летнего итальянца с "Торино" истекает в конце текущего сезона и Белотти не планирует подписывать новый контракт с "быками". В свою очередь руководство туринского клуба не хочет отпускать Андреа бесплатно и постарается реализовать продажу нападающего этой зимой.
В нынешнем сезоне Серии А Белотти провел 2 матча и забил 1 гол.
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