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Инсинье в Лацио хочет получать около 7 миллионов евро в год
У полузащитника заканчивается контракт по окончании сезона
azzurru
Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье может сменить клубную прописку предстоящей зимой или следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
У 30-летнего итальянца заканчивается контракт с неаполитанцами в конце нынешнего сезона. "Наполи" хочет продлить соглашение, но стороны в настоящее время не могут найти компромисс.
Также отмечается, что клуб из Неаполя предлагает игроку контракт с окладом в 4,6 миллиона евро в год, но сам футболист требует 7 миллионов евро с учетом бонусов.
В текущей кампании Инсинье провел девять поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.
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