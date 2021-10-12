Инсинье в Лацио хочет получать около 7 миллионов евро в год

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье может сменить клубную прописку предстоящей зимой или следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У 30-летнего итальянца заканчивается контракт с неаполитанцами в конце нынешнего сезона. "Наполи" хочет продлить соглашение, но стороны в настоящее время не могут найти компромисс.

Также отмечается, что клуб из Неаполя предлагает игроку контракт с окладом в 4,6 миллиона евро в год, но сам футболист требует 7 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущей кампании Инсинье провел девять поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.