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Инсинье в Лацио хочет получать около 7 миллионов евро в год

Италия
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У полузащитника заканчивается контракт по окончании сезона

Инсинье в Лацио хочет получать около 7 миллионов евро в год

azzurru

Новина українською

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье может сменить клубную прописку предстоящей зимой или следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У 30-летнего итальянца заканчивается контракт с неаполитанцами в конце нынешнего сезона. "Наполи" хочет продлить соглашение, но стороны в настоящее время не могут найти компромисс.

Также отмечается, что клуб из Неаполя предлагает игроку контракт с окладом в 4,6 миллиона евро в год, но сам футболист требует 7 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущей кампании Инсинье провел девять поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье
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