Официально: Милан экстренно подписал 38-летнего дублера для Меньяна

Официальный сайт "Милана" объявил о подписании 38-летнего голкипера Антонио Миранте. Итальянец стал свободным агентом этим летом.

Миранте последние 2 сезона выступал за "Рому". В прошлом сезоне он провел 15 встреч из которых 5 отстоял "на ноль".

Напомним, что сегодня стали известны сроки восстановления основного голкипера "Милана" Майка Меньяна после операции на запястье. Сообщается, что французу понадобиться 10 недель, чтобы вернуться в строй.