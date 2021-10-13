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Официально: Милан экстренно подписал 38-летнего дублера для Меньяна

Италия
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Безвыходная ситуация

Официально: Милан экстренно подписал 38-летнего дублера для Меньяна

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Официальный сайт "Милана" объявил о подписании 38-летнего голкипера Антонио Миранте. Итальянец стал свободным агентом этим летом.

Миранте последние 2 сезона выступал за "Рому". В прошлом сезоне он провел 15 встреч из которых 5 отстоял "на ноль".

Напомним, что сегодня стали известны сроки восстановления основного голкипера "Милана" Майка Меньяна после операции на запястье. Сообщается, что французу понадобиться 10 недель, чтобы вернуться в строй.

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В статье: Антонио Миранте Милан Майк Меньян
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Источник:
acmilan.com

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