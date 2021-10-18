Моуриньо – о победе Юве: Рома была великолепна, проиграла, но заслужила 3 очка. Арбитраж? Оставлю экспертам

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо высказался для прессы после поражения от "Ювентуса" (0:1) в рамках Серии А. Цитирует португальца портал Football Italia.

"Могу только сказать, что сегодня я увидел отличное выступление "Ромы". Так я сказал игрокам в раздевалке. Да, мы говорим о поражении, но "Рома" была великолепна во всех аспектах. смелость, уверенность, вера. Поражение – это поражение, однако нужно смотреть на проект, на рост команды со временем. Может, вы видели ситуацию иначе, но я увидел, что команда, которая заслужила победить, в итоге проиграла. Это футбол".

"Пенальти? Не хочу комментировать, я не видел повтор. Вообще не буду говорить о судье – оставлю это экспертам. Хочу немного абстрагироваться и сосредоточиться на действиях команды. Надеюсь, что все те слова, которые мы услышали от игроков "Ювентуса" в туннеле и раздевалке, они произнесут публично. Я выиграл здесь много лет назад, не играя так хорошо, как сегодня".

После 8 поединков "Рома" с 15 зачетными пунктами занимает 4-ю позицию в чемпионате Италии, а "Юве" с 14 баллами сейчас на 7-й строчке в рейтинговом зачете первенства.