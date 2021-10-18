  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо – о победе Юве: Рома была великолепна, проиграла, но заслужила 3 очка. Арбитраж? Оставлю экспертам
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо – о победе Юве: Рома была великолепна, проиграла, но заслужила 3 очка. Арбитраж? Оставлю экспертам

Италия
(1 голосов)

Экстравагантный Жозе на связи

Моуриньо – о победе Юве: Рома была великолепна, проиграла, но заслужила 3 очка. Арбитраж? Оставлю экспертам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо высказался для прессы после поражения от "Ювентуса" (0:1) в рамках Серии А. Цитирует португальца портал Football Italia.

"Могу только сказать, что сегодня я увидел отличное выступление "Ромы". Так я сказал игрокам в раздевалке. Да, мы говорим о поражении, но "Рома" была великолепна во всех аспектах. смелость, уверенность, вера. Поражение – это поражение, однако нужно смотреть на проект, на рост команды со временем. Может, вы видели ситуацию иначе, но я увидел, что команда, которая заслужила победить, в итоге проиграла. Это футбол".

"Пенальти? Не хочу комментировать, я не видел повтор. Вообще не буду говорить о судье – оставлю это экспертам. Хочу немного абстрагироваться и сосредоточиться на действиях команды. Надеюсь, что все те слова, которые мы услышали от игроков "Ювентуса" в туннеле и раздевалке, они произнесут публично. Я выиграл здесь много лет назад, не играя так хорошо, как сегодня".

После 8 поединков "Рома" с 15 зачетными пунктами занимает 4-ю позицию в чемпионате Италии, а "Юве" с 14 баллами сейчас на 7-й строчке в рейтинговом зачете первенства.

Читайте такжеСерия А. Ювентус - Рома 1:0. Моуриньо вновь проигрывает Топ-матч

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Ювентус (Турин) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
18.10.2021 в 11:29
в своем репертуаре
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...