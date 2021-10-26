Серия А. Еще одна грязная победа Милана

Серия А. Десятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино" 1:0

Гол: Жиру 14

"Милан": Татарушану, Калабрия, Томори, Романьоли (Кьер 46), Калулу (Эрнандес 46), Кесси, Тонали (Бакайоко 65), Салемакерс, Крунич (Беннасер 65), Леау, Жиру (Ибрагимович 86)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Буонджорно (Родригес 46), Синго (Войвода 75), Лукич, Побега, Линетти (Прат 54), Айна (Дзадза 80), Брекало, Белотти (Санабрия 54)

Предупреждения: Романьоли 10, Калулу 34, Бакайоко 90+2 - Буонджорно 5, Синго 24, Побега 57

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Сегодня "Милан" страдал уже в пятом матче лиги подряд. Четыре предыдущих он выиграл с трудом, пропустив семь мячей. Первый тайм матча против "Вероны" и игра 11-ю против девятерых в Болонье были просто позорными. Его лазарет постоянно полон. Причем имена постоянно меняются, что лишает стабильности. Сегодня не было восьмерых, плюс Ибрагимович, Кьер и Эрнандес в плохой физической форме. Тем не менее, проблемы не помешали ему набрать 28 очков в первых десяти матчах и установить рекорд клуба.

Вчера Стефано Пиоли заявил, что его команда должна уметь выигрывать и "грязные" матчи, когда играет плохо. Выражая уверенность в том, что способна. Ожидал улучшения обороны, но боялся агрессивной и активной игры "Торино", обожающего единоборства. "Торо" выиграл лишь один из пяти предыдущих матчей, но играл в них и против "Лацио" (1:1), и против "Ювентуса" (0:1), и против "Наполи" (0:1). Всем создал огромные проблемы, пропуская голы лишь после 80-ой минуты. Создал он огромные проблемы гранду и сегодня.

Все просто. "Торино" играл лучше "Милана". Владел мячом гораздо чаще, прорывался, часто отбирал и перехватывал, кружил вокруг штрафной. Проблема была в неспособности дойти до ударов. В первом тайме таких было всего три. Три из первых четырех нанес один игрок - опорник Побега, арендованный у "Милана". Объект интереса "россонери" Белотти впервые вышел после травмы и свой удар из очень хорошей позиции исполнил в защитника. На 76-ой минуте Санабрия наконец-то выскочил на вратаря, но тот отбил мяч, пусть и неуклюже.

Были моменты и в самой концовке. На 85-ой минуте рикошет перевел удар Прата издали в перекладину. А на 94-ой вратарь гостей Милинкович-Савич со своими двумя метрами роста пришел в штрафную и задел мяч головой. Слишком слабо и не туда.

Еще одной проблемой "быков" был ранний пропущенный. Тонали подал угловой, Крунич выиграл верховую борьбу у еще одного объекта интереса "Милана" Бремера, сбросил, и Жиру практически зашел с мячом в ворота. Четвертый гол француза в пяти матчах за новую команду позволил ей отсиживаться в обороне и ничего не создавать. Кроме контратак или "стандартов" с плохими ударами издали либо головой.

Крайне слабый матч для нейтрального зрителя, слабый матч "Милана". Но ведь шестая победа подряд (и первая "сухая" из пяти последних). Четвертая победа подряд над этим соперником. Она получилась совсем иной, чем 7:0 в Турине в предыдущем очном матче в мае. Впрочем, стоит те же три очка.