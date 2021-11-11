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Арсенал интересуется нападающим Ювентуса

Италия
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Альтернатива, так как "гуннерам" не отвечают на звонки по поводу Влаховича из "Фиорентины"

Арсенал интересуется нападающим Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Арсенал" зимой может приобрести нападающего "Ювентуса" Деяна Кулусевски, так как лондонцам не отвечают в "Фиорентине" по поводу Душана Влаховича, сообщает Gianlucadimarzio.com.

"Канонирам" не удается прийти к соглашению с представителями форварда "Фиорентины" Душана Влаховича, поскольку те не отвечают на телефонные звонки и не хотят встречаться с менеджерами английского клуба.

В связи с этим лондонцы наводят справки касательно 21-летнего игрока "Ювентуса".

В этом сезоне Кулусевски провел 15 матчей забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает шведа в 40 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович Деян Кулусевски
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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