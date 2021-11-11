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Арсенал интересуется нападающим Ювентуса
Альтернатива, так как "гуннерам" не отвечают на звонки по поводу Влаховича из "Фиорентины"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Арсенал" зимой может приобрести нападающего "Ювентуса" Деяна Кулусевски, так как лондонцам не отвечают в "Фиорентине" по поводу Душана Влаховича, сообщает Gianlucadimarzio.com.
"Канонирам" не удается прийти к соглашению с представителями форварда "Фиорентины" Душана Влаховича, поскольку те не отвечают на телефонные звонки и не хотят встречаться с менеджерами английского клуба.
В связи с этим лондонцы наводят справки касательно 21-летнего игрока "Ювентуса".
В этом сезоне Кулусевски провел 15 матчей забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает шведа в 40 миллионов евро.
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