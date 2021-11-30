Серия А. Ювентус побеждает команду уровня Серии Б

Серия А. 15-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Ювентус" 0:2

Голы: Дибала 21, Мората 70

Нереализованный пенальти: Дибала 90+5 (неточно)

"Салернитана": Белец, Весели, Дьомбер, Гальоло, Зортеа, Л. Кулибали, Капецци (Ди Таккио 50), Кехрида (Скьявоне 50), Раньери (Ярошински 82), Бонаццоли (Вергани 82), Симы (Джурич 65)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Лука Пеллегрини (Сандро 67), Локателли, Бентанкур, Бернардески (Рабио 71), Дибала, Кен (Мората 67), Кулушевски (Суле 90+4)

Предупреждения: Гальоло 25 - Локателли 60

Такой бури в "Ювентусе" не было уже очень давно. Возможно, никогда. Ведь в 2006-ом году, во время Кальчополи, команда пребывала как раз после двух Скудетто подряд. Сейчас ей не только грозит новый Кальчополи, но и ужасный сезон в лиге. Худшие первые 14 туров с сезона 1998/99, всего 13-ое место по забитым мячам. Лишь один гол с игры в четырёх последних матчах. В такой ситуации даже новичок и последняя команда лиги, которая по уровню явно стоит лишь Серии Б, могла стать угрозой. Но все же она слишком слаба.

Массимилиано Аллегри предостерегал от атмосферы на "Стадио Ареки". Скорее всего, и напоминал подопечным, как недавно здесь устроили головомойку "Наполи", еле добывшему 1:0. Сегодня хозяева также играли достойно. В первом тайме мяча они не видели (22 процента), нанесли лишь один удар по воротам. Но эта чуть неточная попытка Симы головой была более опасной, чем почти все попытки гостей. Которых и было всего шесть. Хотя одна из них сработала. Дибала обыгрался с Кулушевски и пробил чётко низом с 17-ти метров.

Второй гол туринцев был отменен после просмотра видео. Штрафной Кударадо Белец перевёл в стойку, Кен, получивший место пожираемого критикой Альваро Мораты, чуть не добил, а Кьеллини, вернувшийся после травмы, добил. В офсайде при ударе Куадрадо был Мойзе, и судья справедливо решил, что он участвовал в эпизоде. Хотя и мяча не коснулся.

Второй тайм "Салернитана" начала гораздо смелее, соответственно, в её обороне появились разрывы. При этом гости стреляли издали и плохо, а хозяева в лице Раньери после нескольких рикошетов попали в стойку с 12-ти метров. Но забить удалось именно туринцам. Бернардески прострелил слева, а Мората еле протолкнул мяч под вратарём. Тот самый Мората, забивший лишь один мяч в предыдущих 12-ти матчах за клуб во всех турнирах. После чего имя победителя матча окончательно прояснилось.

Дибала ещё и проиграл выход один-на-один вратарю и не реализовал пенальти, назначенный за снос Мораты Дьомбером. Пауло подскользнулся, и мяч полетел в небеса.

Впервые с сентября "Ювентус" забивает более одного мяча с игры в одном матче лиги. Также он не пропускает. Побеждает. Дибала и Мората, от которых прежде всего ожидают забить, забили. Станет ли это новым началом команды? Учитывая слабость сегодняшнего соперника, показательным этот матч служить не может. Увидим далее. Пока же до четвёртого места семь очков.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Кальяри" 0:0