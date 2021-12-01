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Тотти рассказал, что хотел играть за Барселону

Италия
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Но каталонцы не делали предложения

Тотти рассказал, что хотел играть за Барселону

Eurosport

Новина українською

Легенда "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что хотел играть в составе "Барселоны".

"Никогда не обсуждал с "Барселоной" свой трансфер. "Реал", напротив, готов был на что угодно ради меня. Жаль, ведь "Барселона" — отличная команда, было бы здорово сыграть там. Возможно, я когда-нибудь сыграю за "Барселону" в другой вселенной", — цитирует Тотти Sport.es.

Тотти выступал за "Рому" с 1992 года, в составе которого он провел 785 матчей и забил 307 голов, а также сделал 184 результативные передачи.

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В статье: Франческо Тотти Рома (Рим)
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