Тотти рассказал, что хотел играть за Барселону

Легенда "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что хотел играть в составе "Барселоны".

"Никогда не обсуждал с "Барселоной" свой трансфер. "Реал", напротив, готов был на что угодно ради меня. Жаль, ведь "Барселона" — отличная команда, было бы здорово сыграть там. Возможно, я когда-нибудь сыграю за "Барселону" в другой вселенной", — цитирует Тотти Sport.es.

Тотти выступал за "Рому" с 1992 года, в составе которого он провел 785 матчей и забил 307 голов, а также сделал 184 результативные передачи.