Без шансов для Шевы. Дженоа - Милан 0:3. Обзор матча и видео голов

Андрей Шевченко как тренер команды Серии А провел свой третий поединок – снова безуспешно. На этот раз украинский тренер разгромно проиграл команде, в составе которой сделал себе имя как игрок. Интересно, что один из голов в ворота "грифонов" провел Златан Ибрагимович, который, такое впечатление, не стареет. А в итоге – 0:3.

Смотрите, как развивались события матча Серии А, в видеообзоре.

Серия А. 15-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Милан" 0:3

Голы: Ибрагимович 10, Мессиас 45+1, 61