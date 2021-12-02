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Без шансов для Шевы. Дженоа - Милан 0:3. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Дженоа - Милан ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.12.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Без шансов для Шевы. Дженоа - Милан 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко как тренер команды Серии А провел свой третий поединок – снова безуспешно. На этот раз украинский тренер разгромно проиграл команде, в составе которой сделал себе имя как игрок. Интересно, что один из голов в ворота "грифонов" провел Златан Ибрагимович, который, такое впечатление, не стареет. А в итоге – 0:3.

Смотрите, как развивались события матча Серии А, в видеообзоре.

Серия А. 15-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Милан" 0:3
Голы: Ибрагимович 10, Мессиас 45+1, 61

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В статье: Дженоа (Генуя) Милан
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.12.2021 в 01:36
З того роя не буде ні х.. .
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
02.12.2021 в 01:13
беги Шева беги --не позорься это не Украина
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+1
-1
Ol-g (Одесса)
02.12.2021 в 00:52
Гадалося, що буде 0:2.
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0
-1


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