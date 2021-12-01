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Серия А. Шевченко разгромлен Миланом, Наполи теряет победу

Италия
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"Дженоа" все еще без забитых мячей при новом тренере

Серия А. Шевченко разгромлен Миланом, Наполи теряет победу

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 15-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Милан" 0:3

Голы: Ибрагимович 10, Мессиас 45+1, 61

"Дженоа": Сиригу, Мазьелло (Бани 77), Васкес, Ванхезден, Гильоне, Бадель (Гальдамес 62), Стураро (Эрнани 46), Ровелла (Портанова 77), Камбиазо, Бьянки (Пандев 62), Экубан

"Милан": Маньян, Калулу, Кьер (Габбия 5, Флоренци 46), Томори, Эрнандес, Кесси, Тонали (Бакайоко 77), Крунич, Диас (Салемакерс 77), Мессиас, Ибрагимович (Пеллегри 60)

Предупреждения: Мазьелло 67, Ровелла 73 - Габбия 32

В другое время теме встречи Андрея Шевченко с "Миланом" было бы посвящено немало слов. Но сегодня и клуб, и его легенду интересуют насущные проблемы. "Россонери" впервые с 1998-го года пропустили семь мячей в двух матчах лиги (а в целом пропускали в восьми из девяти предыдущих), проиграли оба, выглядят крайне уставшими, страдают от эпидемии травм. Вот сегодня их ведущий защитник Симон Кьер сразу же вылетел. Уверенных побед у команды не было с сентября, а разгромных - с августа. А "Дженоа"? Она просто стоит на вылет.

Начали матч ударом по воротам как раз хозяева. Камбиазо с рикошетом. Но затем в дело вступил Златан Ибрагимович. Предыдущий матч, против "Сассуоло", он провалил, а два подряд проваливать себе не позволяет. За 18 минут Ибра нанес шесть ударов по воротам. Его и блокировали в самом центре штрафной, он и просто не попадал оттуда. Попал штрафным ударом. Просто послав мяч в нижний угол, оставленный вратарём. В эти минуты "Милан" в целом прессинговал, перехватывал мячи, а "Дженоа" выглядела совершенно растерянной.

В середине тайма фавориту надоело, он снял прессинг, перенес битву в центр поля. У подопечных Шевченко начало кое-что получаться. Вначале - владение мячом, затем фланговые атаки. Оба форварда замыкали забросы правого латераля Гильоне. Но Экубана заблокировали, пока он развернулся, а Бьянки не попал. Не попал и Ровелла издали. Да и все это вынудило "Милан" проснуться. Вначале Диас забежал с мячом в центр штрафной и чуть не попал. Затем Златан отдал пяткой, Крунича заблокировали, но Мессиас головой перебросил вратаря.

Стефано Пиоли явно боялся удаления вышедшего на замену Габбии, потому заменил его в перерыве. Начало второго тайма и вправду выдалось для его команды нервной. Шевченко выпустил на поле более атакующего Эрнани вместо совершенно инертного Стураро, бразилец начал высоко прессинговать вместе с Ровеллой. Вместо ленивых двух форвардов на прессинге были уже четверо. Латерали пошли вперед активнее. В результате мы увидели лучшие минуты каденции украинского тренера, увидели его атакующую и агрессивную команду.

Впрочем, надолго и на многое генуэзцев не хватило. Маньян в блестящем прыжке спас от удара головой Экубана, после чего Томори выбил через себя ножницами. Тот же Экубан ногой из правой части штрафной пробил слабо. А в ответ Крунич сыграл пяткой, Эрнандес прорвался по разреженному левому флангу, прострелил, Диас отправил правее Мессиасу и герой победы над "Атлетико" в Лиге Чемпионов аккуратно положил мяч в нижний угол.

Далее обе команды пытались забить. Маньян вновь тащил из-под перекладины, когда Портанова перебрасывал его издали. Но счет не изменился.

Шевченко стает четвертым тренером в 21-ом веке в Серии А без забитых его команды в первых трех матчах. Побед "Дженоа" не видела уже в 12-ти турах. Дома побеждала лишь однажды в 15-ти последних. Одеяло этой команды слишком коротко. Проблески в атаке появились, но как только она немного рисковала, немного приоткрывала - сразу же получала удары. В результате потерпела наибольшее поражение от "Милана" с 2010-го года. Второе от него с разницей более одного мяча с 2013-го. Да и дело не в статистике. Она просто очень слаба.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Наполи" 2:2

Голы: Скамакка 71, Д. Феррари 89 - Руис 51, Мертенс 59

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Кирикеш, Д. Феррари, Рожерио (Кирьякопулос 61), Фраттези (Харруи 77), Траоре (Энрике 61), Лопес, Берарди, Распадори (Дефрель 88), Скамакка

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали (Жезус 80), Руи, Лоботка, Руис (Политано 66), Лосано (Демме 76), Зелински, Инсинье (Элмас 46), Мертенс (Петанья 66)

Предупреждения: Рожерио 25, Берарди 54, Энрике 86, Дефрель 90+3 - Политано 54, Демме 88

"Сассуоло" и "Наполи" в последнее время пребывают в схожем состоянии. Оба играли натужно и если побеждали, то с трудом. Оба не выиграли в трех матчах подряд во всех турнирах. Обоих в последнем туре прорвало на великолепное выступление против гранда. Первый разделался в гостях с "Миланом" (3:1), второй уничтожил дома "Лацио" (4:0). И тренеры обеих команд после этих побед прежде всего говорили о настрое, энтузиазме игроков, их наслаждении от игры, отмечая, что такое в предыдущих матчах видели мало.

Пожалуй, и сегодня игроки вряд ли особо наслаждались игрой. 9:9 по ударам по воротам - мало, скорости также были ниже, чем ожидалось. Больше работать приходилось Оспине, тяжелее, если смотреть на опасность ударов - Консильи. Последний, в частности, вытащил удар Инсинье и радовался после промаха Зелински с восьми метров и удачной серии рикошетов. После перехвата Мертенса, паса Руису и четкого удара Фабиана между ногами Кирикеша, выстрела самого Дриса с семи метров Андреа уже не мог радоваться.

Тем не менее, этот матч команда Консильи вытащила. Сумасшедшие 3:3 предыдущего сезона здесь же не повторились, но и сейчас было интересно, и сейчас забивали в концовке. Ракеты Скамакки ногой и защитника Феррари головой (последнюю - на 89-ой минуте) было невозможно остановить. А в добавленное время Дефрель даже вроде бы оформил полный камбек. Но с помощью видео Ивано Пеццуто отменил гол из-за фола Берарди на ранней стадии атаки.

Пятая ничья в семи последних очных матчах. "Сассуоло" она не принесла место в Топ-10, но после побед над "Ювентусом" и "Миланом" укрепила его статус грозы грандов. "Наполи" как раз по месту преуспел, оставшись первым, но теряет очки слишком много в последнее время. Лишь одна победа в четырех матчах. По ходу этого матча он еще и потерял из-за травм ведущих игроков - Инсинье, Руиса и Кулибали. Из-за их потерь, возможно, и потерял здесь победу. А если они вылетели надолго - дальше будет только хуже.

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В статье: Андрей Шевченко Серия А Дженоа (Генуя) Наполи (Неаполь) Милан Сассуоло
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
02.12.2021 в 00:19
подпортит своё имя Шева --будет годен только в СНГ и то не везде
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таврия19752009 (симферополь)
01.12.2021 в 23:53
Шевченко не какой как тренер.тем более ещё взялся за аутсайдера
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-1
Bandura (Klagenfurt)
02.12.2021 в 00:13
при чому там Шевченко?в дженоа рівень гравців як в Минаї…м’яч прийняти нормально не вміють-там жоден тренер не допоможе без трансферів…
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