Ибрагимович: Золотой мяч? Не знаю почему я его не выиграл. Все зависит от восприятия

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, почему он не стал обладателем "Золотого мяча" в течение карьеры. "Это никак не сказывается на моих качествах", – приводит его слова Alfredo Pedulla.

"Золотой мяч? Не знаю, почему я его не выиграл, я играю и думаю об игре.

Все зависит от восприятия. Месси выиграл «Золотой мяч», но говорят, что его заслужил Левандовски. Я не выигрывал даже Лигу чемпионов, и люди говорят, что я никогда ее не выиграю, но это никак не изменит мою карьеру. Это также никак не сказывается на моих качествах.

Мне повезло играть с великими игроками в великих командах, я выучил несколько языков и кое-что выиграл", – подытожил Ибрагимович в интервью Radio Deejay.

Напомним, что Златан выступал и за "Интер" и за "Барселону" как раз в те сезоны, когда клубы не выигрывали Лигу чемпионов.