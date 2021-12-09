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Ибрагимович: Золотой мяч? Не знаю почему я его не выиграл. Все зависит от восприятия
Швед высказался по поводу не завоеванных индивидуальных и командных трофеев
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, почему он не стал обладателем "Золотого мяча" в течение карьеры. "Это никак не сказывается на моих качествах", – приводит его слова Alfredo Pedulla.
"Золотой мяч? Не знаю, почему я его не выиграл, я играю и думаю об игре.
Все зависит от восприятия. Месси выиграл «Золотой мяч», но говорят, что его заслужил Левандовски. Я не выигрывал даже Лигу чемпионов, и люди говорят, что я никогда ее не выиграю, но это никак не изменит мою карьеру. Это также никак не сказывается на моих качествах.
Мне повезло играть с великими игроками в великих командах, я выучил несколько языков и кое-что выиграл", – подытожил Ибрагимович в интервью Radio Deejay.
Напомним, что Златан выступал и за "Интер" и за "Барселону" как раз в те сезоны, когда клубы не выигрывали Лигу чемпионов.
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