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Ибрагимович: Золотой мяч? Не знаю почему я его не выиграл. Все зависит от восприятия

Италия
(3 голосов)

Швед высказался по поводу не завоеванных индивидуальных и командных трофеев

Ибрагимович: Золотой мяч? Не знаю почему я его не выиграл. Все зависит от восприятия

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, почему он не стал обладателем "Золотого мяча" в течение карьеры. "Это никак не сказывается на моих качествах", – приводит его слова Alfredo Pedulla.

"Золотой мяч? Не знаю, почему я его не выиграл, я играю и думаю об игре.

Все зависит от восприятия. Месси выиграл «Золотой мяч», но говорят, что его заслужил Левандовски. Я не выигрывал даже Лигу чемпионов, и люди говорят, что я никогда ее не выиграю, но это никак не изменит мою карьеру. Это также никак не сказывается на моих качествах.

Мне повезло играть с великими игроками в великих командах, я выучил несколько языков и кое-что выиграл", – подытожил Ибрагимович в интервью Radio Deejay.

Напомним, что Златан выступал и за "Интер" и за "Барселону" как раз в те сезоны, когда клубы не выигрывали Лигу чемпионов.

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В статье: Златан Ибрагимович Золотой мяч Милан
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Источник:
alfredopedulla.com

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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
09.12.2021 в 20:21
Потому что он ипучий иплан, косит под Эрика Кантону, а на самом деле, просто Гвидон. Родили Ибраши в ночь, не то сына не то "шведа"
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