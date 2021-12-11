Серия А. Златан спасает Милан от поражения в Удине

Серия А. 17-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Милан" 1:1

Голы: Бету 17 - Ибрагимович 90+2

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Н. Перес, Н. Молина, Арслан (Яяло 70), Уолас, Макенго, Удоджи (Зеегелаар 61), Деулофеу (Саксесс 70), Бету

"Милан": Маньян, Флоренци, Томори, А. Романьоли, Эрнандес, Бакайоко (Кесси 46), Беннасер (Тонали 46), Салемакерс (Кастильехо 69), Диас (Мальдини 81), Крунич (Мессиас 46), Ибрагимович

Предупреждения: Н. Перес 25, Деулофеу 55, Зеегелар 87 - Кастильехо 87

Удаление: Саксесс 90+5 (прямая красная)

"Милан" вышел на первое место в Серии А впервые за десять месяцев, выдал лучшие первые 16 туров сезона с 2003/04, когда взял Скудетто. В гостях в календарном году до рекорда "Наполи" всех времен (18) не хватает лишь двух побед. Правда, играет он не как лидер, побеждал уверенно лишь команды из зоны вылета, еще недавно выдал серию из трех матчей без побед. А вылет из Лиги Чемпионов со слабой игрой и множеством ошибок против второго состава "Ливерпуля" оставил крайне неприятный осадок, ударил по команде.

Неприятный осадок должна оставить и игра "россонери" в Удине. Здесь им всегда тяжело. Здесь выиграли лишь три из последних десяти матчей, включая отчетный. Год назад победили лишь благодаря акробатическому удару Златана Ибрагимовича на 84-ой минуте, еще за год до этого проиграли. Дома в последних двух очных матчах добыли победу и ничью лишь благодаря голам в добавленное время. Сегодня вновь получилось в добавленное, и вновь акробатический удар Ибры. И вновь без победы.

"Удинезе" первый матч при временном главном тренере Габриэле Чоффи, сменившем уволенного Луку Готти, играл в стиле Готти. Владел мячом лишь 34 процента времени, зато уверенно оборонялся и разворачивал интересные контратаки. Заставляя соперника ошибаться. В начале матча Маньян и Романьоли чуть не привезли гол в одном эпизоде, потеря в центре поля вызвала контратаку. От удара Бету вначале спас Маньян, но пошли рикошеты от защитников, выбить не удалось, и португалец добил уже в пустые ворота.

Далее "Милан" большей частью просто катал мяч без какой-либо мысли, какого-либо желания. В основное время матча он даже ни разу не попал в створ ворот. Комбинации, начатые Ибрагимовичем, Мессиасом, завершались слишком неточными ударами Диаса из пределов штрафной (тремя). Удар головой Златана в бреющем полете чуть разминулся с "девяткой". В свою очередь, свои контратаки "Удинезе" также не доводил до ума. Все это превращало игру в крайне скучную, медленную и некачественную.

И все же так просто матч до конца не докатился. Ибрагимович, в первом тайме больше отмахивавшийся локтями от соперников (странно, что не получил ни одной желтой карточки) воспользовался диким бардаком в штрафной, серией рикошетов. И нанес удар слета ножницами. Таким образом, он нашел свой 300-й гол в сильных лигах, не считая родной шведской. Нашел ничью для своей команды. Лишил "Удинезе" второй победы в 14-ти последних матчах. Хотя бы что-то по такой игре и по такому настроению после "Ливерпуля".

По итогам тура "Милан" может опуститься на третье место. А "Удинезе" точно останется 15-ым.