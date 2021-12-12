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Гасперини: Сегодня Миранчук был великолепен. Проблема в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича

Италия
(2 голосов)

Коуч поделился мнением

Гасперини: Сегодня Миранчук был великолепен. Проблема в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Аталанты" Джанпьеро Гасперини после матча с "Вероной" (2:1) дал комментарий о том, почему Алексей Миранчук играет за клуб реже своих партнеров:

"Сегодня Миранчук был великолепен, но проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский и Иличич. Это недочет нашей схемы.

Мы стремимся к тому, что игроки будут адаптироваться к ней, но не бывает так, что результат всегда будет стопроцентный. Тем не менее у нас достойный состав", – сказал Гасперини.

Напомним, в сегодняшнем матче 26-летний полузащитник первый раз за долгое время попал в стартовый состав и забил гол.

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В статье: Джанпьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Йосип Иличич Алексей Миранчук
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Источник:
Calcio Atalanta

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Комментарии (7)
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Romerik (YNWA)
12.12.2021 в 22:44
Иными словами: он хорошо сыграл, но когда играют Малина и Иличич - у него нету шанса выйти на большинство матчей...
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0
0
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Цап-царап (Харків)
12.12.2021 в 22:34
Для команды неплохой результат, но для конкурентов не очень, Как говорят "третий лишний"... И кто им будет...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.12.2021 в 22:34
Тренер говорил о футболе а не о политике.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
12.12.2021 в 22:30
урив москалика, ахаха
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+1
0
Algrab (Костопiль)
12.12.2021 в 22:25
Та якось п.х.й на автора першого гола Аталанти...
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+1
-1
kre4et (Киев)
12.12.2021 в 22:18
Для кого эта новость?
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0
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
12.12.2021 в 22:21
Для любителей футбола.
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0
-2


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