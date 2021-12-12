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Гасперини: Сегодня Миранчук был великолепен. Проблема в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича
Коуч поделился мнением
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Аталанты" Джанпьеро Гасперини после матча с "Вероной" (2:1) дал комментарий о том, почему Алексей Миранчук играет за клуб реже своих партнеров:
"Сегодня Миранчук был великолепен, но проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский и Иличич. Это недочет нашей схемы.
Мы стремимся к тому, что игроки будут адаптироваться к ней, но не бывает так, что результат всегда будет стопроцентный. Тем не менее у нас достойный состав", – сказал Гасперини.
Напомним, в сегодняшнем матче 26-летний полузащитник первый раз за долгое время попал в стартовый состав и забил гол.
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