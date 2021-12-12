Гасперини: Сегодня Миранчук был великолепен. Проблема в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича

Наставник "Аталанты" Джанпьеро Гасперини после матча с "Вероной" (2:1) дал комментарий о том, почему Алексей Миранчук играет за клуб реже своих партнеров:

"Сегодня Миранчук был великолепен, но проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский и Иличич. Это недочет нашей схемы.

Мы стремимся к тому, что игроки будут адаптироваться к ней, но не бывает так, что результат всегда будет стопроцентный. Тем не менее у нас достойный состав", – сказал Гасперини.