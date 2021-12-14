Первая победа Дженоа при Шевченко - генуэзцы в Кубке Италии обыграли Салернитану

Дженоа украинского тренера Андрея Шевченко в рамках 1/16 Кубка Италии принимала Салернитану.

Поединок получился не самым зрелищным – команды долго искали подходы к воротам друг друга. Счет был открыт на 76-й минуте, когда Экубан после навеса с фланга все-таки пробил вратаря соперника.

1:0 – Дженоа впервые при Шевченко повела в счете и все-таки довела дело до победы.

Первая победа Андрея Николаевича во главе итальянской команды в шести матчах.

Отметим, что в 1/8 Кубка Италии финала Дженоа вышла на Милан.