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Первая победа Дженоа при Шевченко - генуэзцы в Кубке Италии обыграли Салернитану
Игра не фонтан, но победа есть
Поединок получился не самым зрелищным – команды долго искали подходы к воротам друг друга. Счет был открыт на 76-й минуте, когда Экубан после навеса с фланга все-таки пробил вратаря соперника.
1:0 – Дженоа впервые при Шевченко повела в счете и все-таки довела дело до победы.
Первая победа Андрея Николаевича во главе итальянской команды в шести матчах.
Отметим, что в 1/8 Кубка Италии финала Дженоа вышла на Милан.
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