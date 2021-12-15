Лацио – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Италии

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 18-го тура Серии А между "Лацио" и "Дженоа".

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Шевченко добился первой победы как клубный тренер, от рук (точнее, ног) его генуэзской команды пала "Салернитана". Тем не менее, впереди у коллектива Андрея Николаевича более сложный вызов. Маурицио Сарри еще не поставил фирменный футбол в "Лацио", однако "орлы" все равно очень и очень опасны. Смогут ли гости зацепиться за очки? Чем удивит Сарри? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 17 декабря – 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко