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Бывшие клубы стучат в двери. Журналист объявил, какой дальнейший шаг предпримут Интер и Эриксен

Италия
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Что с контрактом?

Бывшие клубы стучат в двери. Журналист объявил, какой дальнейший шаг предпримут Интер и Эриксен

Getty Images / Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" и датский полузащитник Кристиан Эриксен близки к прекращению сотрудничества. 29-летний футболист и руководство "нерадзурри" уже в ближайшее время намерены расторгнуть трудовой договор, как сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что Кристиан может вернуться в Данию и играть за свой первый клуб – "Оденсе". Полтора месяца назад запрашивала информацию по поводу Эриксена еще одна бывшая команда датчанина – амстердамский "Аякс".

Напомним, после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 хавбеку установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, соответственно, по регламенту итальянского чемпионата, он не может выступать в Серии А.

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В статье: Кристиан Эриксен Аякс (Амстердам) Интер (Милан) Оденсе
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