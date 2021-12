Бывшие клубы стучат в двери. Журналист объявил, какой дальнейший шаг предпримут Интер и Эриксен

Миланский "Интер" и датский полузащитник Кристиан Эриксен близки к прекращению сотрудничества. 29-летний футболист и руководство "нерадзурри" уже в ближайшее время намерены расторгнуть трудовой договор, как сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что Кристиан может вернуться в Данию и играть за свой первый клуб – "Оденсе". Полтора месяца назад запрашивала информацию по поводу Эриксена еще одна бывшая команда датчанина – амстердамский "Аякс".

Christian #Eriksen and #Inter are set to complete the termination of the contract. He could return to play in Denmark (where the controls are less stringment a out the idoneity) for his former and first club #Odense. Ajax also asked info 6-weeks ago. #transfers https://t.co/SZMj8gxxur