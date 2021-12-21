Ибрагимович не поможет Милану в матче с Эмполи

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не сыграет в матче 19-го тура итальянской Серии А с "Эмполи", сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, отсутствие шведского футболиста в заявке миланского клуба связано с повреждением. Ибрагимович испытывает проблемы с левым коленом, из-за чего тренерский штаб принял решение не заявлять форварда на ближайшую игру.

Матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 "Эмполи" — "Милан" состоится завтра, 22 декабря, на стадионе "Карло Кастеллани" в Эмполи.