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Ибрагимович не поможет Милану в матче с Эмполи
У форварда травма
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не сыграет в матче 19-го тура итальянской Серии А с "Эмполи", сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, отсутствие шведского футболиста в заявке миланского клуба связано с повреждением. Ибрагимович испытывает проблемы с левым коленом, из-за чего тренерский штаб принял решение не заявлять форварда на ближайшую игру.
Матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 "Эмполи" — "Милан" состоится завтра, 22 декабря, на стадионе "Карло Кастеллани" в Эмполи.
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