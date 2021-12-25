Фабрицио Романо: Аталанта подпишет Бога из Сассуоло

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что "Аталанта" подписала полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога.

Клуб из Бергамо заплатит для бывшей команды Роберто Де Дзерби 22 млн евро. Сделка также предусматривает бонусы.

В ближайшее время ивуариец прибудет в расположение "Аталанты", чтобы пройти медицинское обследование. После осмотра Жереми официально подпишет контракт с командой Джан Пьеро Гасперини.

В нынешней кампании чемпионата Италии 24-летний Бога принял участие в 12 матчах и записал на свой счет 3 голевые передачи.