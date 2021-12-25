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Фабрицио Романо: Аталанта подпишет Бога из Сассуоло

Италия
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Ивуариец теперь точно не перейдет в "Шахтер" к Де Дзерби

Фабрицио Романо: Аталанта подпишет Бога из Сассуоло

Twitter Fabrizio Romano

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Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что "Аталанта" подписала полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога.

Клуб из Бергамо заплатит для бывшей команды Роберто Де Дзерби 22 млн евро. Сделка также предусматривает бонусы.

В ближайшее время ивуариец прибудет в расположение "Аталанты", чтобы пройти медицинское обследование. После осмотра Жереми официально подпишет контракт с командой Джан Пьеро Гасперини.

В нынешней кампании чемпионата Италии 24-летний Бога принял участие в 12 матчах и записал на свой счет 3 голевые передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Сассуоло Жереми Бога
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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