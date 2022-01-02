Ключевой игрок Наполи уезжает в МЛС

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье собирается продолжить карьеру в канадском ФК "Торонто". На данный момент игрок обсуждает финальные детали контракта с клубом МЛС.

Ранее стало известно, что 30-летний итальянец может подписать контракт на несколько лет. При этом его фиксированная зарплата составит 11 миллионов евро в год, а бонусная часть вырастет до 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий провел за "Наполи" 18 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.