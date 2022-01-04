Теодорчик подписал контракт с аутсайдером Серии B

Экс-форвард "Динамо" Лукаш Теодорчик, который недавно покинул итальянский "Удинезе" , уже нашел себе новую команду.

О подписании контракта с игроком объявила аутсайдер Серии B – "Виченца".

Соглашение подписано на полгода с возможностью продления еще на год.

"Виченца" после 17 игр в первенстве Серии В идет на последнем, 20-м месте, в турнирной таблице. В новом клубе Лукаш будет играть под 91-м номером.

Напомним, в "Удинезе" Теодорчик перешел летом 2018 года из бельгийского "Андерлехта" и провел за эту команду 32 матча (1 гол, 1 голевая передача). С осени 2020 года экс-динамовец выступал на правах аренды за "Шарлеруа" (17 матчей, 1 гол).