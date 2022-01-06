Серия А. Ювентус - Наполи 1:1. Много беготни и ударов, мало толку

Серия А. 20-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи" 1:1

Голы: Кьеза 54 - Мертенс 23

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Ругани, Де Лихт, Сандро (Де Шильо 74), Локателли, МакКенни, Рабио (Бентанкур 66), Бернардески (Дибала 66), Мората (Кен 74), Кьеза (Кулушевски 81)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Гулям, Демме, Лоботка (Дзаноли 90+2), Политано (Элмас 76), Зелински, Инсинье, Мертенс (Петанья 89)

Предупреждения: Сандро 44, Дибала 90+6 - Демме 87

Главный арбитр: Симоне Соцца

Тенденции здесь были ясны. "Наполи" набрал лишь восемь очков в предыдущих восьми матчах, проиграл три из четырех, забил один мяч в трех последних. Он задыхается от травм и усталости. Сегодня в заявку попали лишь 13 игроков первой команды, да и Ррахмани, Лоботка и Зелински - чудом, поскольку от них требовали изоляции. Не было и главного тренера Лучано Спаллетти, ранее признавшего, что уже нужно оглядываться назад. А позади "Ювентус", игру не особо нашедший, зато нашедший результаты - 19 очков в восьми матчах.

Сегодня разница в форме и силе скамьи запасных (на которой у "Юве" сидели, например, Дибала, Кен, Кулушевски и Де Шильо) не была заметна. "Наполи" играл смело, владел мячом больше. Поддерживал быстрый темп игры и даже нагнетал его больше, чем соперник. Правда, качества, точности не хватало. Обеим командам. Редко когда матч с почти сорока ударами по воротам и таким темпом кажется не ярким, а вязким, довольно серым и не очень качественным.



В первой его четверти больше понравились хозяева. Они якобы отдали мяч, но высоко прессинговали и быстро контратаковали. Уже в дебюте МакКенни был обязан замыкать навес точнее. Рабио прорвался в штрафную слева, Кьеза - справа. Оба также были обязаны пробить интереснее. Гости же лишь пробивали издали, и с тем же качеством. Тем не менее, как раз они открыли счет. Инсинье наконец-то забросил в штрафную по центру, Политано сбросил назад и Мертенс пробил мимо троих защитников и вратаря. Первый гол Дриса с четвертого декабря.

"Ювентус" растерялся, не знал, что делать. Атаковал сумбурно, неорганизованно. А "Наполи" успокаивал игру и даже нанес отличный удар с 17-ти метров силами Зелински. Щесны потащил из-под перекладины. Впрочем, концовка тайма и начало второго также остались за туринцами. Вновь энергичные атаки, вновь плохие удары. Кроме удара Кьезы. МакКенни навесил слева, защитник в борьбе выбил на него, и Федерико четко пробил низом. После чего инициатива вновь перешла к неаполитанцам. С интересными прорывами по флангам, но по-прежнему плохими ударами.

В середине тайма Кьеза и Мертенс обменялись хорошими из левой части штрафной. Вратари четко отбили. После чего даже плохие удары почти прекратились. "Наполи" уже явно согласился на ничью. "Ювентус" же не желал рисковать и в который раз продемонстрировал слабость 12-ой атаки лиги.

Разрыв между командами остается пятиочковым. В пользу "Наполи". Он играл в гостях, с такими потерями. Так что морально победил в этом матче он. А со стороны "Ювентуса" ничего страшного не произошло, его погоня продолжится. Но он срочно должен улучшать игру в атаке.