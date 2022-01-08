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Диего Годин покинет конкурента Дженоа за выживание в Серии А и перейдет в состав чемпиона Бразилии

Италия
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Перебирается поближе к дому

Диего Годин покинет конкурента Дженоа за выживание в Серии А и перейдет в состав чемпиона Бразилии

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Центральный защитник "Кальяри" Диего Годин совсем скоро покинет клуб. Уругваец близок к подписанию соглашения с "Атлетико Минейро", а перед этим он хочет расторгнуть контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В составе одного из аутсайдеров Серии А Годин провел в нынешнем сезоне 11 матчей. Между сторонами действителен контракт еще до лета 2023-го, но уругваец хочет расторгнуть его уже сейчас.

Действующий чемпион Бразилии "Атлетико Минейро" предложит Диего контракт на год с возможностью продления еще на столько же времени.

Если переход все-таки случится, то Годин покинет Европу через проведенных 14,5 лет в клубах Старого света. Именно в августе 2007-го Диего перешел из уругвайского "Насьоналя" за 800 тысяч евро в "Вильярреал". Также он выступал в составе мадридского "Атлетико" и миланского "Интера".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 1 млн евро.

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В статье: Диего Годин Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Дженоа (Генуя) Кальяри
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Источник:
Fabrizio Romano

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