Диего Годин покинет конкурента Дженоа за выживание в Серии А и перейдет в состав чемпиона Бразилии

Центральный защитник "Кальяри" Диего Годин совсем скоро покинет клуб. Уругваец близок к подписанию соглашения с "Атлетико Минейро", а перед этим он хочет расторгнуть контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В составе одного из аутсайдеров Серии А Годин провел в нынешнем сезоне 11 матчей. Между сторонами действителен контракт еще до лета 2023-го, но уругваец хочет расторгнуть его уже сейчас.

Действующий чемпион Бразилии "Атлетико Минейро" предложит Диего контракт на год с возможностью продления еще на столько же времени.

Если переход все-таки случится, то Годин покинет Европу через проведенных 14,5 лет в клубах Старого света. Именно в августе 2007-го Диего перешел из уругвайского "Насьоналя" за 800 тысяч евро в "Вильярреал". Также он выступал в составе мадридского "Атлетико" и миланского "Интера".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 1 млн евро.