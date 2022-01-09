Дженоа - Специя: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Противостояние команды Шевченко против команды Коваленко
acspezia.com
Битва аутсайдеров итальянского чемпионата вряд ли будет очень интересна миру, но этот поединок имеет особое значение для украинского зрителя: хозяев тренирует Андрей Шевченко, а в составе гостей выступает Виктор Коваленко. Впрочем,
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