Дженоа - Специя: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Битва аутсайдеров итальянского чемпионата вряд ли будет очень интересна миру, но этот поединок имеет особое значение для украинского зрителя: хозяев тренирует Андрей Шевченко, а в составе гостей выступает Виктор Коваленко. Впрочем, украинского противостояния с первых минут не получится, ведь наставник снова отправился на самоизоляцию, а футболист оказался только в запасе.

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