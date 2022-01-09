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Дженоа - Специя: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Противостояние команды Шевченко против команды Коваленко

Дженоа - Специя: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

acspezia.com

Новина українською

Битва аутсайдеров итальянского чемпионата вряд ли будет очень интересна миру, но этот поединок имеет особое значение для украинского зрителя: хозяев тренирует Андрей Шевченко, а в составе гостей выступает Виктор Коваленко. Впрочем, украинского противостояния с первых минут не получится, ведь наставник снова отправился на самоизоляцию, а футболист оказался только в запасе.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Дженоа (Генуя) Специя
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