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Мино Райола госпитализирован в Милане

Италия
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Он перенес операцию

Мино Райола госпитализирован в Милане

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Известный агент Мино Райола госпитализирован в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сегодня, 12 января, утром Райола был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенес экстренную операцию. 54-летний агент на данный момент находится под наблюдением врачей. О состоянии Райолы и характере операции не сообщается.

Напомним, среди клиентов Райолы — голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма, нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, форвард "Милана" Златан Ибрагимович, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и другие известные футболисты.

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Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.01.2022 в 16:31
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