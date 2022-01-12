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Мино Райола госпитализирован в Милане
Он перенес операцию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Известный агент Мино Райола госпитализирован в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, сегодня, 12 января, утром Райола был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенес экстренную операцию. 54-летний агент на данный момент находится под наблюдением врачей. О состоянии Райолы и характере операции не сообщается.
Напомним, среди клиентов Райолы — голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма, нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, форвард "Милана" Златан Ибрагимович, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и другие известные футболисты.
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