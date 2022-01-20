Защитник Интера забил невероятным ударом на 90+1-й. В овертайме нерадзурри выиграли – ВИДЕО

Часто случается, что гранды жертвуют национальным кубком ради выступлений в чемпионате и международных турнирах. Но Симоне Индзаги – главный тренер Интера – выставил основу на поединок 1/8 финала Кубка Италии против Эмполи. Нерадзурри в итоге победили, но пришлось потратить немало сил и нервов.

Самый яркий эпизод – гол защитника Раннокьи на 90+1-й минуте, когда Интер проигрывал 1:2. Оказавшись в центре штрафной площадки Эмполи, Андреа сумел сгруппироваться и пробить «боковыми ножницами» точно в девятку.

Сравняв счет, Интер в овертайме дожал соперника. Победный гол в исполнении Сенси тоже получился ничего. Вашему вниманию весь видео обзор этого феерического матча.

Кубок Италии. 1/8 финала

19 января. Милан. Сан-Сиро

Интер – Эмполи 3:2

Голы: Санчес 13, Раннокья 90+1, Сенси 104 – Байрами 61, Раду 76 аг