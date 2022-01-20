  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Интера забил невероятным ударом на 90+1-й. В овертайме нерадзурри выиграли – ВИДЕО
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Интера забил невероятным ударом на 90+1-й. В овертайме нерадзурри выиграли – ВИДЕО

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Интер – Эмполи, Кубок Италии, 19 января 2022

Защитник Интера забил невероятным ударом на 90+1-й. В овертайме нерадзурри выиграли – ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Часто случается, что гранды жертвуют национальным кубком ради выступлений в чемпионате и международных турнирах. Но Симоне Индзаги – главный тренер Интера – выставил основу на поединок 1/8 финала Кубка Италии против Эмполи. Нерадзурри в итоге победили, но пришлось потратить немало сил и нервов.

Самый яркий эпизод – гол защитника Раннокьи на 90+1-й минуте, когда Интер проигрывал 1:2. Оказавшись в центре штрафной площадки Эмполи, Андреа сумел сгруппироваться и пробить «боковыми ножницами» точно в девятку.

Сравняв счет, Интер в овертайме дожал соперника. Победный гол в исполнении Сенси тоже получился ничего. Вашему вниманию весь видео обзор этого феерического матча.

Кубок Италии. 1/8 финала
19 января. Милан. Сан-Сиро
Интер – Эмполи 3:2
Голы: Санчес 13, Раннокья 90+1, Сенси 104 – Байрами 61, Раду 76 аг

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Раноккья Интер (Милан) Кубок Италии Эмполи
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.01.2022 в 11:10
прямо "невероятный"!))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...