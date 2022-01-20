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Защитник Интера забил невероятным ударом на 90+1-й. В овертайме нерадзурри выиграли – ВИДЕО
Смотреть видео обзор матча Интер – Эмполи, Кубок Италии, 19 января 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Часто случается, что гранды жертвуют национальным кубком ради выступлений в чемпионате и международных турнирах. Но Симоне Индзаги – главный тренер Интера – выставил основу на поединок 1/8 финала Кубка Италии против Эмполи. Нерадзурри в итоге победили, но пришлось потратить немало сил и нервов.
Самый яркий эпизод – гол защитника Раннокьи на 90+1-й минуте, когда Интер проигрывал 1:2. Оказавшись в центре штрафной площадки Эмполи, Андреа сумел сгруппироваться и пробить «боковыми ножницами» точно в девятку.
Сравняв счет, Интер в овертайме дожал соперника. Победный гол в исполнении Сенси тоже получился ничего. Вашему вниманию весь видео обзор этого феерического матча.
Кубок Италии. 1/8 финала
19 января. Милан. Сан-Сиро
Интер – Эмполи 3:2
Голы: Санчес 13, Раннокья 90+1, Сенси 104 – Байрами 61, Раду 76 аг
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