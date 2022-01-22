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Лацио - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Лучшая гостевая команда лиги против коллектива, который уступал дома только "Ювентусу"

Лацио - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
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"Аталанта" только со второй попытки смогла вылететь в Рим: всё из-за положительных тестов на коронавирус в лагере команды. По слухам, в том числе из-за ковида во втором кряду поединке не помощник бергамцам и украинец Руслан Малиновский. Как это скажется на коллективе? Смогут ли отбросить весь негатив футболисты "Аталанты" и продолжить свою беспроигрышную гостевую полосу в Серии А? Напомним, что "Богиня" ещё ни разу не проигрывала в текущем чемпионате на выезде.

22 января. 21:45. Серия А. 23-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Аталанта"

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лацио (Рим)
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