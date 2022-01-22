Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Лучшая гостевая команда лиги против коллектива, который уступал дома только "Ювентусу"
"Аталанта" только со второй попытки смогла вылететь в Рим: всё из-за положительных тестов на коронавирус в лагере команды. По слухам, в том числе из-за ковида
22 января. 21:45. Серия А. 23-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Аталанта"
Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.
Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.
Популярное сейчас
- Серия А. Результат Дженоа против Удинезе тот же, игра совсем другая
- Металлист разгромил болгарскую Славию
- Гарри Невилл: Салаха не уважают во всем мире
- Дженоа не будет выплачивать 20 млн евро тренерскому штабу Шевченко. Украинец остается на контракте
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО