Ювентус договорился о переходе Влаховича из Фиорентины

Нападающий "Фиорентины" перейдет в "Ювентус" за 75 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Зарплата серба составит 7 миллионов евро в год.

Dusan Vlahović to Juventus, done deal and here we go! Total agreement with player, agents and Fiorentina. €75m fee add ons included. €7m net salary per season. ⭐️⚪️⚫️ #Vlahovic



Vlahović will undergo medical tests in Turin and sign his long-term contract soon. Deal completed. pic.twitter.com/6JYaKTxZSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2022

Сообщается, что игрок в скором времени пройдет медобследование и подпишет длительный контракт с "Юве".

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Арсенал" и "Манчестер Сити", но нападающий хотел бы в "Ювентус".

В этом сезоне Влахович провел 24 матча за "фиалок", забил 20 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 70 миллионов евро.