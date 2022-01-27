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Ювентус договорился о переходе Влаховича из Фиорентины

Италия
Обновлено
(2 голосов)

Сделка закрыта

Ювентус договорился о переходе Влаховича из Фиорентины

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Фиорентины" перейдет в "Ювентус" за 75 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Зарплата серба составит 7 миллионов евро в год.

Сообщается, что игрок в скором времени пройдет медобследование и подпишет длительный контракт с "Юве".

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Арсенал" и "Манчестер Сити", но нападающий хотел бы в "Ювентус".

В этом сезоне Влахович провел 24 матча за "фиалок", забил 20 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 70 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
27.01.2022 в 21:40
Довбык едет во Флоренцию
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