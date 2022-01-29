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Бывший подопечный. Интер подписал форварда Дженоа

Италия
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Кайседо вернулся под руководство Индзаги

Бывший подопечный. Интер подписал форварда Дженоа

Новина українською

Офицальный сайт миланского "Интер" обьявил о трансфере форварда "Дженоа" Фелипе Кайседо.

Вчера колумбиец прошел медосмотр в стане "нерадзурри", а сегодня подписал контракт.

Форвард уже работал с нынешним главным тренером "черно-синих" Симоне Индзаги - во времена римского "Лацио".

В текущем сезоне 33-летний Кайседо сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

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В статье: Фелипе Кайседо Интер (Милан) Дженоа (Генуя)
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