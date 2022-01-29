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Бывший подопечный. Интер подписал форварда Дженоа
Кайседо вернулся под руководство Индзаги
Офицальный сайт миланского "Интер" обьявил о трансфере форварда "Дженоа" Фелипе Кайседо.
Вчера колумбиец прошел медосмотр в стане "нерадзурри", а сегодня подписал контракт.
Форвард уже работал с нынешним главным тренером "черно-синих" Симоне Индзаги - во времена римского "Лацио".
В текущем сезоне 33-летний Кайседо сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
???? | ANNUNCIO@FelipaoCaicedo è un nuovo giocatore dell'Inter! ⚫????????????— Inter ???????????? (@Inter) January 29, 2022
????https://t.co/irshdUzsXt#WelcomeFelipe #IMInter pic.twitter.com/Nr5gxn0bJS
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