Аллегри: Теперь наша цель – зона Лиги Чемпионов

На пресс-конференции тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обсудил изменения в составе команды:

"Клуб проделал отличную работу, подписав двух важных игроков. Влахович забил много голов и имеет качества, которых нам недоставало, мы в нем нуждались. Закария очень умный игрок".

Также коуч сказал о возможности использования тройки в атаке с Душаном Влаховичем, Пауло Дибалой и Альваро Моратой:

"Они могут играть втроём, если будут отрабатывать в обороне. У нас есть преимущество с таким качественным нападением, но мы должны помнить о балансе".

Аллегри рассказал и о планах на остаток сезона:

"Интер" уже недосягаем, мы соревнуемся с тройкой "Милан", "Наполи", "Аталанта". Наша цель – зона Лиги Чемпионов".

Зимой "Ювентус" приобрел Влаховича у "Фиорентины" за 82 миллиона евро и Дениса Закарию у "Боруссии Менхенгладбах" за 8.6 миллиона. Туринский клуб сейчас идет на 5 месте в Серии А.