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Аллегри: Теперь наша цель – зона Лиги Чемпионов
Тренер Ювентуса поделился планами на вторую половину сезона
Фото: Juventus FC/Getty Images
На пресс-конференции тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обсудил изменения в составе команды:
"Клуб проделал отличную работу, подписав двух важных игроков. Влахович забил много голов и имеет качества, которых нам недоставало, мы в нем нуждались. Закария очень умный игрок".
Также коуч сказал о возможности использования тройки в атаке с Душаном Влаховичем, Пауло Дибалой и Альваро Моратой:
"Они могут играть втроём, если будут отрабатывать в обороне. У нас есть преимущество с таким качественным нападением, но мы должны помнить о балансе".
Аллегри рассказал и о планах на остаток сезона:
"Интер" уже недосягаем, мы соревнуемся с тройкой "Милан", "Наполи", "Аталанта". Наша цель – зона Лиги Чемпионов".
Зимой "Ювентус" приобрел Влаховича у "Фиорентины" за 82 миллиона евро и Дениса Закарию у "Боруссии Менхенгладбах" за 8.6 миллиона. Туринский клуб сейчас идет на 5 месте в Серии А.
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