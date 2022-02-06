Серия А. Наполи в борьбе за Скудетто, Супряга вышел на замену и был заменен

Серия А. 24-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Наполи" 0:2

Голы: Осимхен 59, Петанья 90+9

Удаление: Эбуэхи 90+5 (В, прямая красная)

"Чрезвычайное положение, идеальный шторм "Наполи", как заявил Лучано Спаллетти, закончились. В последних турах он уже мог заявлять на матчи не 12-13 полевых игроков первой команды, а почти всех. Результатами возвращения стали три победы подряд в лиге, две последние - с хорошей игрой. Сегодня нужно было просто продолжать и вновь включиться в борьбу за Скудетто после поражения "Интера". В гостях, где играет почти так же хорошо, как и дома, против "Венеции", набравшей лишь три очка в предыдущих восьми матчах.

Вообще-то, Спаллетти перед матчем убедительно предупреждал о его опасности, напоминал, что команда все еще отстает от "Интера" именно из-за потери очков в таких матчах, матчах с якобы меньшим напряжением - против "Специи", "Эмполи". И здесь первый тайм прошел по сценарию аутсайдера. В первые 23 минуты "Венеция" лишь оборонялась, осталась без ударов по воротам. Зато оборонялась уверенно, без проблем. А затем и до перерыва играла смелее, на встречных курсах, выглядя даже опаснее соперника.

Слабые крученые удары Зелински и Политано, удар Политано слета чуть выше ворот, Осимхена в крестовину со слишком острого угла - вот и все, что создал фаворит в первом тайме. Аутсайдер же ответил неплохим ударом Эбуэхи чуть выше и прорывом Окереке слева в штрафную с ударом низом. Оспина вытащил его, и этот момент был лучшим, чем все полумоменты "Наполи".

Второй тайм ударом по воротам, и даже в створ, начали хозяева. Гости же держали мяч, как и в начале первого, но вновь без идей. И все же 71 процент владения сказался. Политано удалось освободиться, навесить справа левой ногой, Осимхен, игравший в стартовом составе впервые с 21-го ноября, также освободился и головой переправил мяч в ворота. После чего "Наполи" уже скорее желал сохранить результат. "Венеция" уже больше владела мячом, забрасывала в штрафную. Меняла защитника на форварда. Но даже до ударов почти не доходила.

Неаполитанцы еще забили второй глубоко в добавленное время. Мертенс и Петанья разыграли контратаку, удар первого отбил Леццерини, второй добил.

Невзрачная, но важная победа - и "Наполи" лишь в одном очке позади "Интера". У последнего матч в запасе, но борьба за Скудетто, несомненно, обострилась.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Сассуоло" 4:0

Голы: Капуто 5, Сенси 7, Конти 63, Кандрева 90+1 (пен.)

"Сампдория" воспользовалась неудачей "Венеции". После поражения от "Специи" в матче за шесть очков, в первом матче старого-нового тренера Марко Джампаоло, она была обязана добыть результат против "Сассуоло". В пяти предыдущих гостевых матчах не проигрывавшего, но побеждавшего лишь в двух из девяти на всех полях. Джампаоло - тренер-методист, которому критически нужно время для работы с командой. Две недели перерыва явно помогли. Критически нужно время для адаптации и Владиславу Супряге. О чем говорил и тренер.

Шансы украинца дебютировать уже сегодня были велики. "Сампдория" уже шестой год играет с двумя форвардами, в заявке на матч из-за травмы Фабио Квальяреллы было лишь трое. На 36-ой минуте также травмировался Маноло Габбьядини. К тому времени генуэзцы уже вели со счетом 2:0. Угловой завершился забросом Кандревы и ударом экс-игрока "Сассуоло" Капуто с острого угла. Затем Торсби сбросил на Габбьядини, Консильи отбил этот удар, но Сенси добил. После чего "Дория" уже принялась обороняться. Не прижимаясь к своим воротам, но и не рискуя.

До выхода Супряги вратари обменялись сложными сейвами. Почти сразу после гости устроили контратаку, и вратарь хозяев Фальконе отбил ногой. На рубеже таймов Кандрева и Траоре обменялись немного неточными ударами. Сам украинец постоянно бегал, прессинговал, постоянно поднимал руку и предлагал себя. На него забрасывали несколько мячей, но неудачно. А в целом в большинстве эпизодов не видели. Даже в весьма интересных контратаках. Сыгранности в тактическом плане явно не хватало.

На 59-ой минуте Джампаоло решил заменить его. Неясно, почему. О травме речи нет. Команда играла по плану, спокойно удерживала результат. В игровом плане украинский новичок потерялся точно так же, как и другой форвард Капуто. За 23 минуты на поле Владислав коснулся мяча шесть раз, а Франческо за те же минуты - три. Возможно, он не готов, возможно, поберегли, узнав о серьезности травмы Габбьядини. В любом случае, уходил он с поля, обнимаясь с тренером и обмениваясь рукопожатиями с партнерами по команде.

А замена сыграла. Вышедший вместо него правый защитник Конти уже через четыре минуты замкнул длинный заброс со штрафного на дальней стойке отличным ударом под перекладину.

После пяти поражений во всех турнирах "Сампдория" уверенно побеждает и увеличивает гандикап над зоной вылета до пяти очков. А для Супряги все только начинается.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Эмполи" 0:0