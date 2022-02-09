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Привет от бывших. ВИДЕО, как эффектные голы Джеко и Санчеса выбили Моуриньо из Кубка
Смотреть видео обзор матча Интер – Рома, Кубок Италии, 8 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Интер – Рома, встречавшихся в четвертьфинале Кубка Италии. Уже на второй минуте Эдин Джеко забил своей бывшей команде, классно замкнув подачу с фланга. А закрепил преимущество нерадзурри во втором тайме Алексис Санчес, успевший поработать с Жозе Моуриньо в Манчестер Юнайтед. Чилиец забил отличным ударом с дальнего расстояния в девятку. В полуфинале Интер сыграет с победителем пары Милан – Лацио, их матч состоится в среду.
Кубок Италии. Четвертьфинал
Интер – Рома 2:0
Голы: Джеко 2, Санчес 68
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