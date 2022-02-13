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Игрок Сассуоло - первый в Европе, кто забил 10 голов и отдал 10 ассистов в этом сезоне
Доменико Берарди в огненной форме
Фото: SempreMilan
Вингер "Сассуоло" Доменко Берарди отдал свой десятый ассист в этом сезоне в матче против "Ромы" (2:2). Также в этом розыгрыше чемпионата Италии игрок уже успел забить 10 голов. Таким образом, Берарди стал первым игроком в топ-лигах Европы, кто достиг футбольного "дабл-дабла": и забил, и ассистировал двузначное число голов. Он сделал это в 22 матчах чемпионата.
Для самого Доменико это уже не первое подобное достижение: он выбивал 10+10 в сезонах 2014/15 и 2019/20. В прошлом сезоне Серии А "дабл-дабл" покорился всего двум игрокам: армянину Генриху Мхитаряну из "Ромы" и бельгийцу Ромелу Лукаку из "Интера".
"Сассуоло" сейчас находится на 12 месте в чемпионате Италии.
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