Игрок Сассуоло - первый в Европе, кто забил 10 голов и отдал 10 ассистов в этом сезоне

Вингер "Сассуоло" Доменко Берарди отдал свой десятый ассист в этом сезоне в матче против "Ромы" (2:2). Также в этом розыгрыше чемпионата Италии игрок уже успел забить 10 голов. Таким образом, Берарди стал первым игроком в топ-лигах Европы, кто достиг футбольного "дабл-дабла": и забил, и ассистировал двузначное число голов. Он сделал это в 22 матчах чемпионата.

Для самого Доменико это уже не первое подобное достижение: он выбивал 10+10 в сезонах 2014/15 и 2019/20. В прошлом сезоне Серии А "дабл-дабл" покорился всего двум игрокам: армянину Генриху Мхитаряну из "Ромы" и бельгийцу Ромелу Лукаку из "Интера".

"Сассуоло" сейчас находится на 12 месте в чемпионате Италии.